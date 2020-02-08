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Коррупция – это последствие давления вертикали власти?
Источник материала: Партизан
Такого мнения придерживается бывший руководитель сельхозпредприятия Николай Лысенков.
Скриншот видео tvr.by
В Беларуси уже несколько дней активно обсуждают «сахарное дело», пишет
Согласно озвученной информации они отгружали сахар на экспорт Белорусской сахарной компании, но затем значительная его часть уходила посредникам», которые этот же сахар перепродавали дороже на белорусском рынке.
UDF.BY поинтересовался мнением о скандальной ситуации у бывших руководителей отечественных предприятий.
«Власти требовали обеспечить вал продукции любой ценой»
Бывший председатель колхоза из Столбцовского района Николай Лысенков в комментарии UDF.BY отметил, что ни в коем случае не оправдывает директоров, которых обвиняют в коррупции. Но считает, что условия для нарушений закона создало само государство.
К возникновению коррупции в сахарной отрасли привело давление вертикали власти
Фото: zapraudu.info
«Почему начали создавать фирмы-прокладки? Сделать это их вынудило государство: продавать сахар на экспорт в Россию – через свой торговый дом. Не они были инициаторами этого решения. Когда продажи в России не пошли, решили продавать сахар в Беларуси – чтобы показать требуемые цифры по экспорту. Заодно увидели, что есть возможность «заработать», – считает Лысенков.
Из подаваемой в телесюжетах информации вполне можно сделать вывод, что к убыточности белорусских сахарных заводов привела коррупционная схема. Но бывший председатель колхоза считает, что это не так.
«Коррупция – это уже последствие. Причина была в том, что их заставляли выполнять план по экспорту продукции любой ценой. Ко всему привело давление вертикали власти.
Если вы помните, одно время доходило до того, что в Беларусь даже завозили тростник из Латинской Америки. Власти требовали обеспечить вал продукции любой ценой», – отметил Лысенков.
Что будет дальше с белорусской сахарной отраслью?
«С одной стороны, четыре сахарных завода для Беларуси – это, конечно, много. Они изначально были экспортоориентированные. Когда-то сахар был востребован на российском рынке, поэтому эти предприятия развивали, модернизировали.
Но, к сожалению, теперь в России только современных заводов уже два десятка. И сырьевая составляющая у них получается дешевле нашей: потому что свеклу выращивает частник, а не колхозы, как у нас», – рассказал Лысенков.
С другой стороны, закрывать какие-то из белорусских заводов было бы глупостью.
«Возможно, стоит производить сахар не в таких количествах и переориентировать часть производства под другие задачи», – полагает бывший председатель колхоза.
«Мы еще посмотрим, упадут цены на сахар после этого дела или вырастут»
Бывший руководитель концерна «Амкодор», экономист Василий Шлындиков в комментарии UDF.BY отметил, что пока не готов полностью доверять озвученной информации в отношении директоров сахарных заводов.
Фото: racyja.com
«Трудно сказать, действительно ли эта коррупционная схема существует в озвученном виде, или это воображение тех, кто расследует дело. Вместе с тем, зная методы российского бизнеса, вполне может быть, что белорусам могли предложить такие схемы», – сказал Шлындиков.
По его мнению, не нужно спешить с окончательными выводами.
«Все станет очевидно спустя некоторое время. Мы еще посмотрим, упадут цены на сахар после этого дела или вырастут. Пока все выглядит неоднозначно. Белорусская сахарная отрасль должна жить, и я надеюсь на это», – отметил бывший руководитель концерна «Амкодор».
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Такого мнения придерживается бывший руководитель сельхозпредприятия Николай Лысенков.
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