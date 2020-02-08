Готовы бесплатно отдать 12 билетов на концерт Элджея. Кому?

Источник материала: Tut.by

8 февраля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт Элджея . Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 14 февраля.



Фото: vk.com/sayonaraboy

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 6 парных билета. Соответственно, победителей будет 6, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 13 февраля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 14 февраля.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Провокационный имидж исполнителя вкупе с оригинальным хитовым музыкальным материалом не оставили равнодушными не только поклонников его творчества. Элджея называют главным enfant terrible современной рэп-музыки, то есть оскорбительно модным прожигателем жизни. Элджей — победитель VK Music Awards 2017 и премии MUZ-TV 2018, главный российский артист 2018 года по версии Yandex. Music, выпустивший главный российский альбом 2018 года. Также он стал лицом для новой серии духов Yves Saint Laurent.

Успешный путь Элджея вызывает зависть не только у коллег по цеху, но и у людей, равнодушных к современной музыке. Уже в 22 года он взорвал интернет своих хитом «Рваные джинсы», а когда ему исполнилось 23, его трек «Розовое вино» стал главным хитом 2017 года. А еще артист стал еще и героем светской хроники — в 2019 году он женился на Анастасии Ивлеевой. Но, конечно, главным достоинством Элджея остается его творчество. В марте состоится единственный сольный концерт артиста в Минске с невероятным next-level шоу. Количество билетов ограничено.

Когда: 21 марта, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: от 65 рублей Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play