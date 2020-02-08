На заработки в РФ за год выехали почти целые Барановичи. Властям напомнили про проблему оттока кадров

Источник материала: Виртуальный Брест

Властям в очередной раз напомнили про проблему «ощутимой» трудовой миграции. «Вызывает обеспокоенность ситуация с оттоком кадров. Так, по данным МВД Российской Федерации, за 9 месяцев прошлого года на работу в Россию выехали более 100 тысяч белорусов», — отмечают в Федерации профсоюзов.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проблему оттока кадров за границу обсуждали на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Профсоюзы убеждены, что решение этой проблемы может стать одной из мер по улучшению социально-экономического положения отстающих районов, где «уровень средней зарплаты таков, что люди не могут приобрести необходимый минимальный перечень товаров и услуг».

Сколько белорусов уехало на заработки в Россию за 2019 год (по данным российского МВД)

По данным российского МВД, за 2019 год на миграционный учет первично поставили 163 410 белорусов, которые указали в документах, что въезжают для работы. При этом за 2018 год на работу в России, по данным МВД РФ, въехали 134 690 человек из Беларуси, за 2017-й — 124 633 человека, а за 2016-й — 97 743 человека.

Если сравнивать число уехавших на заработки в 2019 году в Россию, то это почти сопоставимо с численностью населения Барановичей, где проживает около 179 тысяч человек.

Всего за 2019 год в Россию на работу въехало почти 5,5 миллиона иностранцев. Активнее белорусов в прошлом году приезжали жители Узбекистана (больше 2,1 миллиона человек), Таджикистана (больше 1,1 миллиона), Кыргызстана (453,7 тысячи), Украины (435,5 тысячи), Армении (почти 210,5 тысячи), Азербайджана (почти 195 тысяч), Молдовы (почти 174,2 тысячи).

Сколько белорусов уехало на заработки в РФ, а сколько — в другие страны (по данным белорусского МВД)

Данные по числу трудовых мигрантов российского и белорусского МВД отличаются в разы. Причина в том, что в статистике Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Тех, кто самостоятельно уехал, статистика не фиксирует.

По данным МВД Беларуси, в прошлом году на заработки за границу уехал 9061 человек. Годом ранее трудовых мигрантов было больше: по данным на начало 2018 года, из страны уехали 11 093 человека (и это был рекорд).

Почти половина уехавших из Беларуси отправились на заработки в Россию — 4173 человека. Россия из года в год остается в лидерах по количеству белорусских мигрантов, но нынешнее количество — самое низкое за последние годы. В 2018 году туда уехали 4978 человек, в 2017-м — 6160 человек, в 2016-м — 4772 человека.

Как и в прошлом году, на втором месте по популярности оказалась Польша , на третьем — Литва. В Польшу в прошлом году из Беларуси уехали 1606 человек (в 2018-м — 3181 человек, в 2017-м — 978 человек, в 2016-м — 932 человека). В Литву работать уехали 1260 человек (в 2018-м — 1289 человек, в 2017-м — 410 человек, в 2016-м — 532 человека).

При этом по данным выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, в третьем квартале 2019 года за границей трудились 108,8 тысячи человек (данные в целом за год еще не обнародованы). Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года.

Что говорят власти про трудовую миграцию

У властей неоднозначное отношение к этому вопросу. 30 октября 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, заявил, что «силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет». «Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — сказал президент. По его словам, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут уезжать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые из них уже включились в борьбу за белорусских специалистов. Это как минимум Польша, Литва, Германия и Чехия. При этом Минздрав еще в начале 2019 года признавал проблему оттока кадров.

Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно поднимал эту тему публично. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».

14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции говорили в Федерации профсоюзов: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

Напомним, в 2018 году анонсировалось, что в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Как планируется, проект будет подготовлен до конца этого года. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов.

Что власти обещают уезжающим на заработки специалистам, а что получается по факту?

В ноябре 2018 года Александр Лукашенко обратил внимание на отток специалистов из строительной отрасли.

«За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — озвучил цифры президент.

Власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. Но позже их вновь понизили.

Власти обещали также поднять зарплаты и медикам, чтобы те не уезжали из страны.

Профсоюзы — про трудовую миграцию

Профсоюзы уже несколько лет указывают на существующую проблему.

«Мы просто теряем трудовые ресурсы. Ни для кого не секрет, что сегодня десятки, если не сотни тысяч наших граждан уехали на работу в Россию, а это значит, что мы недополучаем взносы в Фонд социальной защиты, теряем производства, которые не могут работать без высококвалифицированных кадров», — говорил еще в 2017 году председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

В организации убеждены: чтобы сдержать отток кадров, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

ФПБ предложила провести форум, на котором представители районных властей, профильных министерств и профсоюзов смогут обсудить дальнейшие пути по поддержке отстающих районов и подготовить по итогам встречи соответствующий нормативный правовой акт. Социальные партнеры эту идею поддержали.