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В Мирском профтехколледже изобрели станок, который помогает в дизайне интерьера

08.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Мирском профтехколледже изобрели станок, который помогает в дизайне интерьера

Новые изобретения делают нашу жизнь гораздо проще, чем она была до этого. А когда читаешь новость о том, что изобретателю не больше 16 лет, то невольно появляется гордость за того юного незнакомца. Но что вы почувствуете, если узнаете, что среди нас тоже есть такие молодые таланты?

С недавних пор у учащихся Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа появился новый помощник – «Кумир». Такое громкое имя станок для резки полимерных материалов получил неслучайно. Первые две буквы ему достались от фамилии мастера Павла Кучко, под чьим руководством прибор увидел свет, а три оставшиеся – от названия поселка Мир, где учится первокурсник и соавтор Владислав Чекулаев.

– Сделан станок на основе простого устройства – детского выжигателя, – делится мастер производственного обучения Павел Кучко. – Основное напряжение в 220 Вольт приходится на выключатель – мы ничем не рискуем. Работает как любой бытовой прибор: будь то фен или чайник.

Внутри «Кумира» находится аппарат, который отвечает за его включение, и два провода: красный (положительный) находится на верхней части нихромовой нити, а черный (отрицательный) – на нижней части, в корпусе. Расстояние между двумя точками определяет силу нагрева. Чем ближе провода прикрепить друг к другу, тем сильнее нагревается нихромовая нить, тем быстрее можно создать необходимую деталь.

В Мирском профтехколледже изобрели станок, который помогает в дизайне интерьера

– Аппарат безопасен, пригоден для детского творчества, ускоряет работу: скорость изготовления макетов и моделей из материалов на основе ПВХ значительно увеличивается благодаря этому небольшому приспособлению, – продолжает Павел Александрович.

Сейчас «Кумира» ждет его первая дорога на выставку «Техноинтеллект» в областной центр. А затем долгая плодотворная работа – члены кружка моделирования уже не представляют себе работу без нового товарища.

– На станке можно создавать некоторые объемные детали для моделирования или даже для дизайна, делать эскизы, – подхватывает шестнадцатилетний изобретатель Владислав Чекулаев. – По сути это маленький ленточный станок, только для мягких материалов. К слову, аппарат с легкостью разрежет пенопласт шириной 10-20 см.

Создатели рассказали, что «Кумир» с удовольствием поможет и в дизайне. С его помощью можно создавать трехмерные фигуры, макеты домов и даже детские площадки из ПВХ. Уже сейчас информационный стенд в производственной мастерской декорирован трехмерными буквами. И Павел Александрович, и Владислав признаются, что с удовольствием помогут всем желающим воплотить похожую идею в жизнь.

Елизавета Айкян

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Теги: Новости
 
 
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