Семья из Бреста превращает суровый бетон в изящные предметы интерьера

Источник материала: Виртуальный Брест

Какие ассоциации возникают у вас при слове «бетон»? Стройка и ремонт. Серость и грязь. А вот супругов Тюшкевич из Бреста этот, казалось бы, совершенно скучнейший материал вдохновляет на создание очень модных предметов интерьера, которые легко вписываются не только в брутальный лофт, но и в нежное хюгге.





О большой мастерской Екатерина и Леонид Тюшкевичи пока только мечтают. Сейчас рабочий процесс, в основном, сосредоточен на кухне. «Шеф-повар» на этой площадке однозначно Лёня. Ведь именно он разрабатывает подходящую рецептуру бетона, просчитывая по формулам наилучшее сочетание компонентов. А потом и готовит его, взвешивая буквально до граммулечки необходимые ингредиенты: цемент, песок, воду, пластификаторы, фибру и красители.

– По образованию мой супруг – инженер-технолог по бетонам, – рассказывает Zarya.by Катя. – И всю жизнь посвятил именно этой сфере: был задействован на строительстве атомных стаций, ледовых дворцов, бассейнов, торговых центров и других масштабных объектов.





Попробовать себя, так сказать, в малых формах Леониду хотелось давно. И вот счастье – единомышленника, поддержавшего его необычную затею, он нашел в лице самого близкого человека. Жена Катя, которая постоянно занималась каким-либо «хэнд-мэйдом»: валяла из шерсти, шила платья и декоративные подушки, оказалась двумя руками за подобный кипиш.

– Лёня настолько фанатичный бетонщик, что за все эти годы смог заразить и меня безграничной любовью к этому материалу! – смеется она. – Я начала относиться к бетону, как к чему-то живому, как к древесине или камню, ведь большая часть составляющих его компонентов встречается в природе в чистом виде.. Поняла, что он может быть разным: и водонепроницаемым, и морозостойким, и высокопрочным, выдерживающим небоскребы. И гладким, и с порами, и самых разных цветов! Но самое главное – при всей своей многогранности бетон дает огромный полет и нашей фантазии. А что еще нужно творческому человеку?





Катерина Тюшкевич работает модельером на крупной швейной фирме. Поэтому вопрос о том, на кого лягут обязанности дизайнера в семейном тандеме, никогда не стоял. Катя отвечает за идеи, а Лёня – за их реализацию.

– В представлении Лёни бетон – это что-то брутальное, мужское, лаконичное, четкое, тяготеющее к стилю лофт. В принципе, я с ним согласна, но пока у нас, в основном, получаются вещи, которые, скорее, можно отнести к хюгге: уютные и даже милые.





Катя протягивает нам новоиспеченное миниатюрное кашпо нежно-розового цвета. Чтобы получить такую прелесть, понадобился не «повседневный» серый бетон, а специальный белый, в который добавили колер.

Его полный антипод – грубоватый и массивный вазон естественного бетонного цвета, оснащенный колесиками со стопперами, – Леонид делал дольше всего. Большой проблемой стало смастерить из ДСП форму для заливки изделия и распалубить ее, не имея специальных инструментов.

– Опалубку Лёня делал сам, и это стоило ему немалых усилий, – говорит Катя. – Поэтому сейчас он работает над созданием более универсальной и практичной формы, чтобы такое кашпо можно было тиражировать. В идеале нужно придумать разъемную форму.

Недавно Катя и Лёня оформили ремесленничество и уже могут продавать свои изделия. Сейчас супруги начинают раскручивать семейный бренд «Betons». В их планах – и сотрудничество с магазинами, и участие в рукодельных ярмарках, и развитие аккаунта в инстаграме , где уже есть много потенциальных покупателей: подписчики активно пишут, интересуются.





– Сегодня люди делятся на два лагеря, – шутит Катя. – Для первых бетон в интерьере – просто вау, а вторые категорически не воспринимают это веяние. Мол, зачем тратится на бетонные горшки, если в магазинах есть куча пластиковых и они стоят копейки? Не все ли равно, где будут расти цветы?

Для Кати и Лёни не все равно. У супругов схожие взгляды на стиль, и они очень избирательно вьют свое семейное гнездышко. Прожив десять лет в однокомнатной квартире, теперь, переселившись в просторный частный дом, они не спешат заполнить его «однодневными» вещами.

– У нас нигде не висят часы, – обращает наше внимание на стены хозяйка. – Просто потому, что мы никак не можем найти то, что нам нравится: везде пластик, массовый дизайн, ненадежный корпус. Поэтому мы и решили сделать часы сами. И, конечно, они будут из бетона, чтобы служить вечно.





Как раз сейчас Леонид изучает часовые механизмы, а параллельно и электрику. В планах супругов – расширить будущий ассортимент еще и бетонными светильниками.

– Честно говоря, мы нигде таких не видели, поэтому самим очень интересно, что же в итоге получится, – отмечает Леонид. – Из бетона, который очень популярен сегодня в Европе, делают многое: и столешницы, и раковины, и подоконники. Но нам, честно говоря, не хочется идти этим путем – просто заливать однотипные изделия ради заработка. Нам интересен, прежде всего, творческий подход. Хочется делать что-то свое: узнаваемое, отличающееся от того, что уже есть на рынке.

Такой удачной находкой можно считать придуманную Катей бетонную «подушечку»: однажды она залила оставшийся раствор в полиэтиленовый пакетик, наверх которого поставила таблетированные свечи. Результат превзошел все ожидания – получившийся подсвечник стал для супругов семейным очагом и еще больше подстегнул их: не бойтесь экспериментировать.

– Тут главное – идея: бетон подвижный, любую форму примет, – считает Катя, – поэтому сейчас мы постоянно находимся в поиске каких-то новых очертаний. Пока заливаем бетон, в основном, в готовые силиконовые формы, но планируем освоить 3D-моделирование, чтобы самим начать делать прототипы.





Разумеется, поиск свежих идей и новых форм – не самое сложное в работе с бетоном. Ведь сам по себе это крайне капризный материал, «укротить» который может только очень терпеливый мастер.

– Изделия из бетона неприхотливые и надежные: выдерживают осадки, не трещат на сильных морозах, – рассуждает Катя. – Тщательный уход этому материалу необходим именно на этапе набора прочности. И не важно, заливаешь ты большое кашпо или крошечный подсвечник. Если не проводить специальный уход за изделиями, набирающими прочность после заливки бетона в формы, то впоследствии готовый продукт может дать трещину.

Леонид признается, что нет универсального состава бетона, подходящего для всех изделий. Один раз необходимо добиться идеально гладкой поверхности, а другой – чтобы в нем были открытые поры и линзы.

– Пузыри – это брак? – интересуемся у него.

– Всё зависит от задумки. Если речь про «брутальную» линию, то не брак: здесь пузыри и линзы, наоборот, приветствуются, они подчеркивают фактуру бетона. Но когда задумана вещь с идеально гладкой поверхностью, приходится экспериментировать с составом.





Катя и Лёня говорят, что работа с бетоном при всей своей кажущейся легкости – очень трудоемкий процесс: придумай, найди форму, замеси раствор, залей, высуши, удачно распалубь, прошлифуй и прогрунтуй.

– Но именно то, что мы делаем всё вместе, и добавляет интерес, не дает нам расслабляться, не позволяет упасть духом, когда что-то не выходит, – резюмирует Катя. – Ведь как было раньше? Начинала я чем-то заниматься, но в один момент перегорала – и всё на этом. А тут дело общее, мы друг друга стимулируем. Да еще и дети начинают подтягиваться!











