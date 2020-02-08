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Второклассница Даша Шейко из Жодино стала моделью итальянского бренда PINKO

08.02.2020 11:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Школьница из Жодино стала лицом итальянского бренда в Милане
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Ученица жодинской школы «NAGORNY MODELS JUNIOR» Даша Шейко представляет одежду PINKO сезона ОСЕНЬ - ЗИМА 2020-2021.
8-летняя Даша Шейко из Жодино стала моделью итальянского бренда PINKO, который производит женскую и детскую одежду, обувь и аксессуары. В течение нескольких сезонов лицом рекламных кампаний бренда была Наоми Кэмпбелл. Марку также представляли певица Мэрайя Кэри и российская топ-модель Анна Селезнева.
С жодинской школьницей Дашей Шейко команда креативного отдела «NAGORNY MODELS JUNIOR» познакомилась на детском кастинге в модельную школу Жодино осенью прошлого года.

— Мы сразу отметили ее прекрасные модельные и артистические данные, это подтвердили и снепы юной модели. В конце января 2020-го Даша Шейко прошла большой кастинг, на который были заявлены дети из ведущих детских международных агентств Европы, но удача улыбнулась нам! Известное детское модельное агентство из Италии утвердило нашу модель для съемки. Это первая, но такая успешная творческая международная поездка Даши. Уверены, что это только начало! Прекрасная, талантливая девочка, — говорит директор агентства Нина Драко.

— Даша от природы очень стеснительна и, желая, чтобы она была уверенней в себе, я привела ее в модельную школу, — рассказала EX-PRESS.BY Алеся Шейко — мама Даши.

Девочка учится во втором классе жодинской Гимназии№1, увлекается спортом и занимается в цирковой студии. Мама сопровождала дочь в путешествии в Милан, она рассказала EX-PRESS.BY, что Даша, и вместе с нею три девочки — из Италии и Испании фотографировались целый день. Они перемерили огромное количество нарядов, продемонстрировали множество настроений и образов. Результат их труда пока не представлен для широкой публики, его можно будет увидеть в каталогах и на билбордах, в интернете и на ТВ, когда бренд представит коллекцию осенне-зимнего сезона 2020-2021.

Итальянский бренд PINKO производит женскую и детскую одежду, обувь и аксессуары. Его бутики работают в Риме, Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве, Токио, Порту, Сеуле, Хошимине и Антверпене. 

Девочка учится во втором классе жодинской Гимназии№1, увлекается спортом и занимается в цирковой студии. Мама сопровождала дочь в путешествии в Милан. Она рассказала EX-PRESS.BY, что Даша и вместе с нею три девочки из Италии и Испании фотографировались целый день. Они перемерили огромное количество нарядов, продемонстрировали множество настроений и образов.

Результат их труда пока не представлен для широкой публики, его можно будет увидеть, когда PINKO представит коллекцию осенне-зимнего сезона 2020-2021 в каталогах и на билбордах, в интернете и на ТВ.

А сама Даша, на вопрос о том, понравилось ли ей работать моделью, ответила: «Это было классно!»

Даша Шейко занимается в Жодинском филиале «NAGORNY MODELS JUNIOR» под руководством Ольги Попенко. Напомним, другая ее воспитанница, Ирина Потапова, прошлой осенью участвовала в Московской неделе моды MERCEDES-BENS FASHION WEEK. 

фото предоставлены героем
 
 
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Школьница из Жодино стала лицом итальянского бренда в Милане
 
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