Первая трансграничная Ночь волков прошла в Беловежской пуще

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Протяжный тоскливый вой со сложными модуляциями и переливами разносится по лесу, и мы, сами того не осознавая, плотнее смыкаем ряды. Нельзя остаться совершенно равнодушным, услышав волчью песню ночью посреди Беловежской пущи. Даже если «поет» ее человек с помощью волчьего манка. Последняя долгая нота замирает в тишине, и мы напряженно прислушиваемся: ответят волки или нет? И трудно сказать, чего в этом ожидании больше – желания, чтобы ответили или чтобы оказались от нас сейчас где-нибудь подальше.

Волков у нас не любят. Мы можем восхищаться умом и ловкостью этих хищников, но страх перед ними у большинства из нас заложен на генетическом уровне. Поэтому мы безоговорочно верим сообщениям о том, как волки в очередной раз разорвали в клочья сидевшую на цепи собаку или держат в осаде целую деревню. На самом деле правды в этом мало. «Когда мы начинаем проверять такие сообщения, только в трети случаев оказывается, что реально что-то было, еще в трети – что информация сильно преувеличена, а в остальных оказывается, что ничего не было вообще», – говорит Виктор Фенчук, координатор международного проекта в поддержку заповедности Беловежской пущи.





Чтобы развеять распространенные мифы про волков и приобщить как можно больше людей к делу охраны природы, ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Франкфуртское зоологическое общество совместно с Национальным парком «Беловежская пуща» и польским Беловежским национальным парком провели в минувшие выходные первую трансграничную Ночь волков. На «волчий» фестиваль приехали около полутора сотен человек. Многие – с детьми. Мы тоже не упустили возможность узнать о серых хищниках побольше.

Лось на обед

Организаторы мероприятия пригласили на фестиваль интереснейших людей, знающих о волках не понаслышке. В пущу приехали ученые-биологи Дмитрий Шамович и Анастасия Кузьменкова: у себя на усадьбе в Россонском районе они вырастили трех волков, для которых Дмитрий стал вожаком стаи. Приехал Игорь Бышнев – известный кинорежиссер-анималист, автор более 60 фильмов и социальных видеороликов про природу. Валерий Домбровский из Минска рассказал про проводимые им исследования волков в Чернобыльской зоне – Полесском радиационно-экологическом заповеднике – уникальном месте, где человек минимально вмешивается в дикую природу. Матей Шевчик, ученый-генетик из Польши, поделился информацией об особенностях волков, населяющих Центральную Европу. Виктор Фенчук рассказал о волках в Беловежской пуще, исследования экологии которых велось несколько лет с помощью GPS-ошейников. И все это – живым, понятным и доступным для слушателей языком.





Что мы узнали? Да много чего. К примеру, что у волков есть свои предпочтения в пище. К примеру, в чернобыльской зоне они охотятся почти исключительно на лося (более 90% в рационе). В Беловежской пуще – преимущественно на оленей. Так повелось: стая передает навыки охоты на сохатого (или оленя) молодым волкам, те, вырастая, учат этому других и так далее. При этом численность лося в Полесском заповеднике не только не уменьшается, но даже выросла за последние годы. Почему? Да потому что волки – это действительно санитары леса. Они убивают исключительно старых, больных и ослабленных животных, тем самым способствуя оздоровлению популяции тех же лосей. Здешние волки, к слову, из границ заповедника не выходят: им хватает пищи на подконтрольной территории. Поэтому страшилки о том, что в какой-то деревне волки из чернобыльской зоны скот перерезали, – не более чем выдумки, уверен Валерий Домбровский.

Серый под угрозой

Пущанские волки, наоборот, имеют тягу к перемене мест. Особенно самцы. В рамках проекта по исследованию экологии волка 10 хищников: четыре самца и шесть самок – были обозначены GPS-ошейниками, позволяющими отследить все их перемещения. Так вот, оказалось, что все четыре самца по истечении какого-то времени из пущи ушли. Двое – в восточном направлении, один – в Украину и еще один – в Польшу. Удача улыбнулась тому, кто оказался в Польше: волк по кличке Рудый до сих пор жив и у него есть семья. Остальные в разное время были убиты во время охот.





«У наших волков мало шансов жить долго – кроме тех территорий, где охота на них ограничена. Это чернобыльская зона, Березинский биосферный заповедник и Беловежская пуща, – говорит Виктор Фенчук. – Исследования показали: если волк покидает такую территорию, есть почти 100-процентная вероятность, что в течение двух лет он погибнет».

В Беловежской пуще, по последним данным, обитает порядка 50 волков – с семей. Их территории строго поделены. В пуще есть зона абсолютной заповедности, где любой вид хозяйственной деятельности, в том числе и охота, категорически запрещен. Территория немаленькая – около 60 тыс. га. Но ни одна волчья семья целиком не находится в заповедной зоне. Примерно половина их территории (30-70%) – за ее пределами, где они подвергаются безжалостному истреблению. В итоге их численность здесь много меньше, чем в дикой природе.

Проблема в том, что под выстрел охотника попадают и волки с польской территории, для которых границ не существуют. В Польше, как и на всей территории Евросоюза, волк находится под охраной: охота на него категорически запрещена и любой факт убийства серого расценивается как браконьерство. При этом численность копытных, как и у нас, в Польше достаточно высока. Поэтому конфликта между охраной волка и коммерческими охотами на копытных нет и не может быть в принципе, уверены ученые.

Может ли измениться отношение к волкам в Беларуси, где волк на официальном уровне признан нежелательным видом? В ближайшее время – вряд ли. Слишком сильны в обществе предубеждения против этого зверя. А вот в Беловежской пуще – вполне может быть. Мораторий на охоту на волка здесь уже действовал несколько лет, когда в пуще проводились исследования экологии хищника. А в прошлом году на последнем заседании Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО были выработаны рекомендации для стран-участниц по запрету охоты на волков на природных объектах Всемирного наследия. В нашей стране есть один такой объект – Беловежская пуща.

Ночная прогулка

Организаторы фестиваля постарались максимально разнообразить его программу. Зрителям показали чудесный мультик «Волчишко» и несколько кинороликов Игоря Бышнева, а также театральную постановку театра Czervo из Белостока про волчонка, который во время охоты потерял своих родителей, пытался самостоятельно познать мир, был найден в лесу девочкой, с которой по-настоящему подружился, но потом все же убежал в лес и встретил свою стаю. Очень добрая история, которой долго аплодировали и взрослые, и дети.

Ярким событием стала ночная экскурсия по пуще. Нас разбили по группам, во главу каждой поставили настоящего лесного человека – егеря, который о повадках волков знает очень много, и каждую группу отправили своим маршрутом. В поисках следов волка наша группа прошла по ночному лесу около 7 км. По дороге наш егерь Саша успел показать нам несколько волчьих «погрёбов» (на перекрестках троп волки метят территорию, загребая землю или снег лапами), рассказал о своих встречах с этими хищниками («поворачиваюсь, а на дороге семь волков сидят») и показал, как их вабят с помощью манка (или вабы). Тогда мы и услышали, как по ночному лесу разносится одинокий волчий вой…





А потом все пять групп сошлись на Царской поляне, где их уже ждал большой костер. Мы жарили на длинных прутьях колбаски и сало, пили горячий чай и делились впечатлениями. Обнаружилось множество знакомых лиц. В их числе – супружеская пара Лариса и Александр Быцко, у которых агроусадьба в Пружанском районе, в глухой деревне Стойлы. Для своих гостей хозяева усадьбы устраивают театрализованное представление на волчью тему (их голоса в окрестностях деревни можно услышать чуть ли не каждой ночью). «Но мы же не профессионалы, о волках знаем мало, вот и приехали, чтобы узнать больше. Столько всего узнали!» – рассказывает Лариса.

Мы все узнали много. И отношение свое к этим умным, осторожным и сильным хищникам во многом изменили.

А остальное, может быть, просто вопрос времени.

Елена ТРИБУЛЕВА.

Фото: ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

















