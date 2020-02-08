«Белая Русь» должна стать по-настоящему влиятельной площадкой для общественных обсуждений — Андрей Кунцевич

Источник материала: Вороновская газета





«Белая Русь» должна стать по-настоящему влиятельной и востребованной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение журналистам высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич перед заседанием Республиканского совета этого объединения, передает корреспондент БЕЛТА .

«С моей точки зрения, уровень доверия и влияния этого общественного объединения позволяет сегодня «Белой Руси» ставить задачу по дальнейшему расширению роли организации в общественно-политической жизни страны. К примеру, она может и должна стать по-настоящему влиятельной и востребованной площадкой для проведения общественных обсуждений и экспертиз наиболее актуальных вопросов, которые сегодня волнуют наших людей, — сказал Андрей Кунцевич. — «Белую Русь» слышат и люди, и власти, а значит, и найти разумное консолидированное решение будет намного проще».

Кроме того, более активно нужно расширять экспертное сообщество, искать и воспитывать настоящих лидеров мнений, которые способны отстаивать свою позицию, считает заместитель главы Администрации. «Одним словом, я убежден, что «Белая Русь» по-прежнему будет использовать весь свой потенциал и опыт, чтобы наша страна продолжала следовать тому стратегическому курсу, который определен нашим Президентом», — сказал он.

На заседании в Минске сегодня будет утвержден план работы Республиканского совета РОО «Белая Русь» по реализации Программы объединения на 2020-2021 годы. «Результатом разговора должна стать выработка по-настоящему содержательной программы действий на двухлетний период. Это программа, которая позволит организации сделать очередной шаг в своем развитии», — сказал Андрей Кунцевич.

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