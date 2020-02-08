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Милиционер помог отбуксировать автомобиль, который увидел на трассе. Молодец

08.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Находившийся на маршруте патрулирования инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД лейтенант милиции Виктор Гойко увидел стоявший автомобиль «Пежо» с включенной аварийной сигнализацией на 152 км автодороги Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин».

Милиционер помог отбуксировать автомобиль, который увидел на трассе. Молодец

Сотрудник ГАИ предложил помощь водителю. Оказалось, что машина заглохла. Милиционер при помощи буксировочного троса доставил автомобиль жителя Бреста на ближайшую станцию технического обслуживания в Столине.

Прибыв в место назначения, житель областного центра искренне поблагодарил инспектора, а тот в свою очередь пожелал ему хорошей и безопасной дороги.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич,
фото ОГАИ Столинского РОВД

 
Теги: Брест
 
 
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  Находившийся на маршруте патрулирования инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД лейтенант милиции Виктор Гойко увидел стоявший автомобиль «Пежо» с включенной...
 
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