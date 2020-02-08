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Милиционер помог отбуксировать автомобиль, который увидел на трассе. Молодец
08.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Находившийся на маршруте патрулирования инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД лейтенант милиции Виктор Гойко увидел стоявший автомобиль «Пежо» с включенной аварийной сигнализацией на 152 км автодороги Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин».
Сотрудник
Прибыв в место назначения, житель областного центра искренне поблагодарил инспектора, а тот в свою очередь пожелал ему хорошей и безопасной дороги.
Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич,
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Находившийся на маршруте патрулирования инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД лейтенант милиции Виктор Гойко увидел стоявший автомобиль «Пежо» с включенной...
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