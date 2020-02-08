Милиционер помог отбуксировать автомобиль, который увидел на трассе. Молодец

Источник материала: Виртуальный Брест

Находившийся на маршруте патрулирования инспектор ДПС ОГАИ Столинского РОВД лейтенант милиции Виктор Гойко увидел стоявший автомобиль «Пежо» с включенной аварийной сигнализацией на 152 км автодороги Р-6 «Ивацевичи-Пинск-Столин».





Сотрудник ГАИ предложил помощь водителю. Оказалось, что машина заглохла. Милиционер при помощи буксировочного троса доставил автомобиль жителя Бреста на ближайшую станцию технического обслуживания в Столине.

Прибыв в место назначения, житель областного центра искренне поблагодарил инспектора, а тот в свою очередь пожелал ему хорошей и безопасной дороги.

Специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич,

фото ОГАИ Столинского РОВД