Где живут самые большие русофобы и русофилы?

Согласно его данным, 70% считают, что Россия враждебно относится к Украине, и лишь 6% полагают, что дело обстоит иначе.





Интересно, что всего год назад на вопрос «Как вы относитесь к России?» Киевского международного института социологии 57% опрошенных ответили хорошо или очень хорошо. Ещё выше был процент украинцев, которые хорошо относятся к жителям России – в феврале 2019 года таковых набралось аж 77%.





Любопытно, что за весь период исследований (с 2008 по 2019 гг.), жители Украины всегда лучше относились к России, чем россияне к Украине. «В феврале 2019 года в России хорошо или очень хорошо относились к Украине 34% населения, плохо или очень плохо - 55%, то есть сейчас украинцы намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине (57% по сравнению с 34%, то есть разница в 23 процентных пункта)», - говорилось в сообщении института.

Где россиян не любят?

Список стран, в которых Россию недолюбливают или, наоборот, относятся к ней с симпатией, год от года меняется мало.





В топе русофобов традиционно располагается Польша. В 2015 году там не любили Россию более 81%, в 2018-м – 80%, и лишь 15% говорили, что симпатизируют нашей стране. Чуть лучше ситуация была до украинского кризиса – тогда Россию не любили «всего лишь» 54% поляков.





сказал АиФ.ru доцент кафедры истории России, публицист Борис Якеменко. Он напоминает, что соседние Россия и Польша много воевали и нередко покушались на суверенитет друг друга. В XVII веке поляки, воспользовавшись Смутным временем, устроили масштабную интервенцию в Россию. Спустя полтора века уже Российская империя поучаствовала в трёх разделах Польши и на столетие установила контроль над польскими землями. Оккупацией националистически настроенная часть поляков считает и вхождение Польши в блок стран Варшавского договора. А теперь польское руководство ко всему прочему обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны, наряду с нацистской Германией. Такое отношение обусловлено прежде всего историческими причинами,АиФ.ru доцент кафедры истории России, публицистОн напоминает, что соседние Россия и Польша много воевали и нередко покушались на суверенитет друг друга. В XVII веке поляки, воспользовавшись Смутным временем, устроили масштабную интервенцию в Россию. Спустя полтора века уже Российская империя поучаствовала в трёх разделах Польши и на столетие установила контроль над польскими землями. Оккупацией националистически настроенная часть поляков считает и вхождение Польши в блок стран Варшавского договора. А теперь польское руководство ко всему прочему обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны, наряду с нацистской Германией.









«В поляках говорит и будет ещё долго говорить оскорбленная честь бывшего российского вассала, - считает Якеменко. – В средние века Польша была одним из крупнейших государств Европы, и с той поры поляки привыкли осознавать себя одним из ведущих европейских народов. Поэтому два века зависимости от России очень долго будут восприниматься ими как национальное унижение, со всеми выходящими отсюда последствиями, включая ненависть к России. И пока мы не видим предпосылок, которые бы позволили ситуации измениться. Наоборот, споров между нами становится всё больше. Вспомним хотя бы все последние баталии вокруг истории Второй мировой».





Неожиданно большой процент негативно относящихся к России людей соцопросы выявили в Иордании (около 80% на конец 2018-го - начало 2019-го годов). Это при том, что значимых кризисов в отношениях между двумя странами фактически не было. Причина такой нелюбви – в большом количестве беженцев из Сирии, говорит АиФ.ru ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов:





«После начала российской военной операции в Сирии и разгрома боевиков множество недовольных правительством Башара Асада сирийцев бежали в соседние страны. В маленькой Иордании (население - 10,5 млн), по разным оценкам, их скопилось около 2 млн человек. Естественно, они считают Россию одним из виновников своего бегства из родной страны. Много среди них и радикально настроенных джихадистов, которые считают Россию врагом и по сугубо идеологическим причинам». По словам эксперта, одни иорданцы перенимают точку зрения беженцев, другие видят в России причину масштабного притока мигрантов. Отсюда и такой рост негативных настроений.





Из-за того, что Россия поддерживает Асада, не любят Россию и в Израиле (около 70% недовольных). Скандал с предполагаемым вмешательством РФ в президентские выборы привел к тому, что прежде довольно сдержанные по отношению к нам американцы (в 2007 году 43% относились негативно, 37% позитивно) изменили свое мнение. Теперь более 70% жителей США считают Россию враждебной страной. Примерно такой же процент «русофобов» в Японии – из-за Курильских островов.

А где Россию любят?

Список стран, в которых нашу страну любят, тоже внушительный.





В топе русофилов - Вьетнам (от 70 до 80% поддержки по результатам опросов 2015-2019 гг.). Маленькая страна в Юго-восточной Азии до сих пор не забыла помощь, которую ей оказал Советский Союз во время американской интервенции. Между двумя странами по-прежнему сохраняются теплые дружественные связи. Вьетнам потихоньку осваивают российские туристы, уставшие от Таиланда, а российские компании (например, Росатом) активно вкладываются в местную экономику.





Из крупных стран больше всего Россию любят в Китае (от 60 до 75%) и Индии (около 60%). С Китаем, правда, нас в прошлом связывали как длительные времена дружбы и взаимопомощи, так и периоды вражды. Но сейчас, на фоне торговой войны с США, акции России среди китайцев растут.









Традиционно много русофильских стран и на Балканах. Лучше всего к России там относятся в Греции (около 66% положительных отзывов) и, естественно, в Сербии. Примечательно, что западные социологические службы редко задают сербам прямой вопрос «Как вы относитесь к России?». Вместо этого им предлагают выбрать, хотели бы они жить в ЕС или в России. Согласно данным 2019 года, положительно к РФ относятся 52%, а к ЕС – всего 32%. Однако лишь каждый четвертый житель Сербии хотел бы, чтобы его страна объединилась с Россией. Вступить же в ЕС не прочь 54% опрошенных.



