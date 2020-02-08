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Пассажир такси имеет право отказаться от оплаты, если водитель ехал с выключенным кассовым аппаратом

08.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Транспортная инспекция в 2019 году рассмотрела более 380 обращений по вопросам перевозок пассажиров такси, сообщили БЕЛТА в инспекции.

Пассажир такси имеет право отказаться от оплаты, если водитель ехал с выключенным кассовым аппаратом

Среди самых распространенных претензий пассажиров - жалобы на то, что водитель не включил таксометр во время поездки, у автомобиля отсутствовали атрибуты такси, водитель необоснованно отказал в перевозке.

Нередко поднимался и вопрос оплаты услуг. К примеру, водитель по окончании поездки требовал оплату наличными. При этом автомобиль не был оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром. "Согласно же законодательству, водитель такси обязан после посадки пассажира совершать поездку с включенным таксометром, по которому и определяется стоимость услуги в случае расчета наличными", - отметили в инспекции.

К слову, пассажир имеет право отказаться от оплаты, если водитель ехал с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, или машина вовсе им не оборудована. "Исключение составляют только перевозки с использованием электронной информационной системы с оплатой проезда безналичным способом", - уточняют в инспекции.

Транспортная инспекция проводит разбирательства по всем заявлениям. В профилактических целях организуются встречи с перевозчиками, пассажирам разъясняются их права. В случае выявления нарушений законодательства в области транспортной деятельности даются предписания и устанавливаются сроки их исполнения, применяются меры административного воздействия.

 
 
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  Транспортная инспекция в 2019 году рассмотрела более 380 обращений по вопросам перевозок пассажиров такси, сообщили БЕЛТА в инспекции. Среди самых...
 
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