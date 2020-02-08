«Не осознавал, что это преступление». Житель Кыргызстана, выдавший дочь замуж в 16 лет, получил 2,5 года

Источник материала: Tut.by

Жителя Ошской области Кыргызстана приговорили к 2,5 года лишения свободы за то, что 2 года назад он выдал замуж свою несовершеннолетнюю дочь.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Уголовное дело возбудили в прошлом году в Москве, когда девушка, жившая там со своим мужем, попала в больницу. На тот момент ей было 17 лет. Выяснилось, что родители выдали ее замуж годом ранее. Сейчас ей 18, недавно она родила первенца.

Отца девушки осудили по статье «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов». Он признал свою вину, но заявил, что не осознавал, что совершает преступление. Девушка заявила на суде, что дала согласие на замужество.

Суд посчитал показания сторон смягчающим обстоятельством и освободил отца от отбывания наказания в местах заключения.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Закон 2016 года

Полиция Кыргызстана начала заводить подобные уголовные дела четыре года назад. В 2016 году вступил в действие закон, грозящий тюремным заключением от трех до пяти лет участникам «нике» — мусульманского брачного обряда, при котором мужчина берет в жены несовершеннолетнюю девушку.

По этому закону на скамью подсудимых попадают как родители, давшие согласие на брак, так и имамы, которые проводят эти церемонии.

Ранние браки остаются серьезной проблемой для Кыргызстана. Согласно официальной статистике и данным ЮНИСЕФ, в 2018 году там были выданы замуж 6 тыс. девочек моложе 15 лет и более 160 тыс. девочек моложе 18 лет.

По данным ООН, Кыргызстан по числу ранних браков занимает пятое место среди стран Евразии, а по числу родивших в возрасте 15−19 лет — второе после Азербайджана среди стран бывшего СССР (данные Статкомитета СНГ).

Девушки, вышедшие замуж до 18 лет, чаще всего из бедных семей и проживают в регионах. Более того, часто они были украдены, их родители вынуждены были дать согласие на брак под давлением общественности, боясь опозориться.

В Кыргызстане до сих практикуется обычай кражи невест, когда девушку воруют, чтобы принудить к браку.

Правозащитная организация Freedom House оценивает число таких девушек от 8 тыс. до 12 тыс. ежегодно, несмотря на то, что принуждение к браку уголовно наказуемо.

Согласно исследованиям Минобразования и науки Кыргызстана, замужние девочки в большинстве случаев прекращают занятия в школе и чаще всего уже никогда не возобновили учебу.

В итоге многие несовершеннолетние жены обречены на бедность, так как не могут зарабатывать на жизнь.

Здоровье этих девушек подвергается серьезному риску, так как у них почти в три раза возрастает шанс гормональных сбоев и расстройства менструального цикла при раннем замужестве.

Девочки, рожающие до 15 лет, в 5 раз больше подвержены риску смерти во время родов, чем женщины в возрасте 20−24 лет.

Они чаще подвергаются физическому, сексуальному и психологическому насилию на протяжении всей жизни. Под риском оказываются и их дети. У женщин до 20 лет в Кыргызстане показатели смертности новорожденных в два раза выше, чем у женщин от 20 до 30 лет.

С момента вступления закона в силу, по данным Юнисеф , ранние браки по сравнению с 2014 годом сократились на треть. Если в 2014 году коэффициент показывал 13,9%, в 2018 он сократился до 9,1%.

Кыргызстан — не единственная страна, пытающаяся бороться с ранними браками.

Фонд народонаселения ООН сообщает, что в 2015 году 3,5 млн детей, большинство из которых девочки, вступили в брак, прежде чем им исполнилось 18 лет. 4,4 млн из них вышли замуж, в возрасте до 15 лет.

Каждый день в мире заключается около 37 тыс. детских браков.