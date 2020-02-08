В матче за Суперкубок Японии игроки не забили 9 пенальти из 10. Попал только Иньеста

Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста завоевал второй трофей в составе «Виссел Кобе» — его команда выиграла Суперкубок Японии. Но примечателен даже не сам этот факт, а то, как команда добилась успеха, пишет eurosport.

Обладатель Кубка страны встречался с чемпионом — «Йокогама Маринос». Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась команда Иньесты (3:2).

При этом игроки не реализовали девять (!) 11-метровых подряд, из которых лишь три — благодаря вратарю. Наконец, «Виссел Кобе» забил и выиграл трофей.

Интересно, что 35-летний Иньеста реализовал свою попытку, а вот его звездный партнер Томас Вермален — нет.