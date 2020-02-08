ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В матче за Суперкубок Японии игроки не забили 9 пенальти из 10. Попал только Иньеста

08.02.2020 23:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста завоевал второй трофей в составе «Виссел Кобе» — его команда выиграла Суперкубок Японии. Но примечателен даже не сам этот факт, а то, как команда добилась успеха, пишет eurosport.

Обладатель Кубка страны встречался с чемпионом — «Йокогама Маринос». Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась команда Иньесты (3:2).

При этом игроки не реализовали девять (!) 11-метровых подряд, из которых лишь три — благодаря вратарю. Наконец, «Виссел Кобе» забил и выиграл трофей.

Интересно, что 35-летний Иньеста реализовал свою попытку, а вот его звездный партнер Томас Вермален — нет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста завоевал второй трофей в составе «Виссел Кобе» - его команда выиграла Суперкубок Японии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский бизнес и туризм несут убытки из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика