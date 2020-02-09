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«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.

09.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 января 2020 11:41 1362

«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

Настенные надписи или они же граффити ежедневно украшают стены зданий и сооружений нашей республики. Именно посредством этих прекрасных картин художники доносят идеи, которые говорят о проблемах или положительных сторонах современности.

«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.

Идя в ногу со временем, Министерство по чрезвычайным ситуациям поддерживает тенденции и украшает дома. Так, яркое, красочное и запоминающееся граффити украсило ещё один дом города Солигорска по проспекту Мира.

«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.
«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.

На картинке фасада «многоэтажки» изображены дети на летящем воздушном шаре. Несмотря на имеющиеся атрибуты безопасного детства: подзорная труба, медицинская аптечка, огнетушитель и спасательный круг – малыши всё равно летят одни, что говорит о проблеме оставления малолетних детей без присмотра.

«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.
«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.

Виднеется на рисунке и эмблема МЧС с номером «112». Напоминание телефона службы спасения позволяет гражданам не забывать единый номер, по которому необходимо звонить в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК: сайт МЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 января 2020 11:41 1362 «Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине....
 
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