Источник материала: Soligorsk News



«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: МЧС

Настенные надписи или они же граффити ежедневно украшают стены зданий и сооружений нашей республики. Именно посредством этих прекрасных картин художники доносят идеи, которые говорят о проблемах или положительных сторонах современности.

Идя в ногу со временем, Министерство по чрезвычайным ситуациям поддерживает тенденции и украшает дома. Так, яркое, красочное и запоминающееся граффити украсило ещё один дом города Солигорска по проспекту Мира.









На картинке фасада «многоэтажки» изображены дети на летящем воздушном шаре. Несмотря на имеющиеся атрибуты безопасного детства: подзорная труба, медицинская аптечка, огнетушитель и спасательный круг – малыши всё равно летят одни, что говорит о проблеме оставления малолетних детей без присмотра.









Виднеется на рисунке и эмблема МЧС с номером «112». Напоминание телефона службы спасения позволяет гражданам не забывать единый номер, по которому необходимо звонить в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК: сайт МЧС .