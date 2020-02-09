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«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.
09.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 января 2020 11:41 1362
«Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине. ФОТОФАКТ.
Настенные надписи или они же граффити ежедневно украшают стены зданий и сооружений нашей республики. Именно посредством этих прекрасных картин художники доносят идеи, которые говорят о проблемах или положительных сторонах современности.
Идя в ногу со временем, Министерство по чрезвычайным ситуациям поддерживает тенденции и украшает дома. Так, яркое, красочное и запоминающееся граффити украсило ещё один дом города Солигорска по проспекту Мира.
На картинке фасада «многоэтажки» изображены дети на летящем воздушном шаре. Несмотря на имеющиеся атрибуты безопасного детства: подзорная труба, медицинская аптечка, огнетушитель и спасательный круг – малыши всё равно летят одни, что говорит о проблеме оставления малолетних детей без присмотра.
Виднеется на рисунке и эмблема МЧС с номером «112». Напоминание телефона службы спасения позволяет гражданам не забывать единый номер, по которому необходимо звонить в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 января 2020 11:41 1362 «Безопасное детство» в новом граффити на Солигорщине....
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