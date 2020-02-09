«Заберите мою собаку, вы же волонтер, вы обязаны». С чем сталкиваются люди, которые помогают животным

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцев, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

История волонтера: «Нас пытаются шантажировать жизнью животного. Но так это не работает»

На этой неделе нам пришло необычное письмо: и пусть это не рассказ о животном, оно на все 100 процентов вписывается в формат нашей рубрики. Именно поэтому в сегодняшнем выпуске «Меха дня» — история о девушке-волонтере и компании, которая поддерживает добрые дела своих сотрудников.

Социальные сети переполнены объявлениями в духе «отдам друга в добрые руки». И каждый раз сжимается сердце, когда смотришь сквозь экран на сотни никому не нужных котят всех мастей или на мордочку ощенившейся дворняжки, которая как будто уже понимает, какой будет судьба ее детей.

Потерянные и бездомные животные не всегда пристраиваются в любящие семьи. Чаще они скитаются по улицам или находят убежище в подвалах жилых домов и заброшенных зданий. Позже заболевают, съедают кусок колбасы с отравой или попадают в отлов и пункт усыпления, где им уже назначен срок.

Однако по всей стране существуют волонтерские домики, которые дают второй шанс бездомным кошкам и собакам. Вопреки мифическим представлениям о волонтерах, никто из них не получает зарплату за содержание таких домиков. Напротив: иногда эти люди отдают последние деньги и что еще дороже — все свободное время, чтобы продлить жизнь кошке или собаке.

Волонтер одного из таких домиков, который существует под опекой общественного объединения защиты животных «Кот и собака» — Ольга Жмуро, сотрудница IT-компании.





Однажды Ольга поделилась на работе тем, что помощь животным занимает важную часть ее жизни, и компания-работодатель придумала хорошую инициативу. Предложила каждому из сотрудников озвучить сумму, которую он готов отдать на благотворительность, а на финальном этапе сбора денег умножила цифру на два.

О том, почему эта (да и любая другая помощь) так значима для волонтеров, а точнее — для их подопечных, Ольга рассказала нам:

— Я помогаю животным уже лет 10. Дома у меня сейчас два кота и собака. Волонтерство отнимает очень много времени. Раньше у меня жило много животных на передержках, но из-за недостатка времени за новых подопечных я больше не берусь, стараюсь, чтобы помощь животным была не в ущерб своим питомцам. Также я занимаюсь спонсорством, помогаю транспортом: привожу корма, снимаю животных для рекламы в соцсетях.

Я пришла в компанию чуть больше 5 лет назад, тогда нас было 70 человек. Сказала директору, что волонтерю, и что было бы здорово что-нибудь организовать в поддержку приюта, и он эту инициативу подхватил. Более того, коллеги могут подойти и спросить, какая помощь нужна животным. Люди знают, что я этим занимаюсь, и могут принести корм, игрушки, домики. Я передаю все это волонтерам. Они приходят на смену два раза в день, утром и вечером.





— Сколько денег в среднем уходит на содержание животных?

— Большинство животных живет на передержках в квартирах, их содержат сами волонтеры. В домике их немного, но чтобы месяц кормить этих жильцов, нужно около $ 300. 40 кг корма кошкам и 20 кг собакам — на месяц этого мало. И это далеко не самый лучший корм, а животные кушать хотят всегда, и чем больше будет еды, тем лучше.

Волонтерский домик мы снимаем за $ 100 в месяц. Это половина старого дома с несколькими комнатами и небольшой прилегающей территорией. Также ежемесячно оплачиваем электричество, делаем ремонт своими силами и за счет целевых пожертвований, если в этом возникает необходимость.





— Я часто вижу в интернете объявления о том, что люди переезжают и не хотят обременять себя транспортировкой любимого питомца на новое место. То есть животные могут попасть в приют даже не с улицы, а просто по звонку?

— Часто бывают разговоры в стиле: «Заберите мою кошку/собаку, вы же волонтеры, вы обязаны». «Я не буду этим заниматься, пускай этим занимается кто-то другой». Иногда пытаются шантажировать жизнью животного. Так это не работает.

У волонтеров полно животных — и дома на передержке, и тех, что живут в приюте, но находятся под их опекой. Каждого жаль, но всему есть предел. Причем в таких ситуациях люди, требующие помощи, даже не понимают, что если у них самих якобы нет возможности и времени помогать своему питомцу, то у волонтеров их тем более нет. Иногда даже средства на содержание критично важны — они попросту заканчиваются, когда помогаешь животным на постоянной основе.

Приют никогда не опустошается, там есть очередь. Если хочешь, чтобы животное попало в приют, нужно, чтобы другое животное забрали. Многие кошки и собаки годами живут в приюте. Чаще всего, те, которые так и не смогли адаптироваться после уличной жизни, не смогли научиться доверять людям. Помню, был десятилетний кот, очень хороший. Он так и не нашел хозяев. Людей отпугивает возраст, предпочитают забирать молодых, максимум до 2-х лет, хотя это необосновано. Все хотят поменьше проблем, чтобы животное было здоровым, его состояние не беспокоило.





— А какой процесс пристраивания в волонтерский домик?

— Набор животных в карантин (отдельная комната) происходит у нас один-два раза в год. Набираем за раз не больше пяти котов. Но даже для того, чтобы взять в домик такое количество животных, нам нужно, чтобы минимум пять котов до этого нашли хозяев и уехали от нас в счастливую жизнь.

Так мы соблюдаем ограничение по численности. Животных набираем из очереди, сообщаем кураторам, что в течение одной-двух недель можно привозить конкретное животное. В карантине коты сидят около двух-трех месяцев, пока мы отслеживаем их состояние здоровья, вакцинируем, стерилизуем. Когда карантинный период заканчивается, животные получают доступ во все комнаты и уже свободно перемещаются, выбирают себе лучшие спальные места.

За несколько лет мы обеспечили достаточно неплохие условия для содержания животных: установили инфракрасные обогреватели в комнатах и полностью заменили электрическую проводку, чтобы обезопасить наших постояльцев; построили два просторных вольера для собак, чтобы они могли свободно находиться на свежем воздухе, когда в домике нет волонтеров. Сейчас домик вмещает 16 котов и 5 собак. Это максимальное количество для такой площади.

Вакцинация и соблюдение ограничения по числу животных позволяет нам избегать вспышек заболеваний среди них. Если рядом с 20 здоровыми кошками поселить одну с инфекцией, — все могут заболеть. К тому же, природа запускает естественные процессы регулирования численности, чтобы поддерживать баланс, — слабейшие могут погибнуть. Поэтому мы никогда не превышаем количество животных в каждой из комнат, чтобы они могли оставаться здоровыми.









— Перед нашим интервью я читала, что есть много нюансов для перевода благотворительных средств на счет некоммерческой организации. Расскажи, с вашей стороны какие есть обязательства\сложности?

— Все эти переводы осуществляются исключительно между юридическими лицами по договору спонсорской помощи. Законом и договором определяются цели, на которые тратятся эти деньги: на закупку кормов, инвентаря, амуниции, лекарств, ветеринарные услуги. Это строго оговоренный список. Организация присылает отчет о потраченных средствах, и он проверяется компанией-спонсором.

На самом деле, собрать деньги — это уже большая поддержка. С рассчетного счета организации невозможно закрыть все нужды, большую часть оплачивают волонтеры самостоятельно. Существует ряд ограничений в нашем законодательстве, поэтому не каждый сбор пожертвований является допустимым. Все это создает дополнительные сложности для волонтеров и добавляет большой кусок работы с документами.





— Какую помощь мы можем оказывать не в рамках централизированного перевода средств, а просто вот так, хоть раз в месяц, хоть раз в квартал?

— Информационную, например. Наших постояльцев мы рекламируем через социальные сети, рекламные доски, а также подаем объявления в газеты, даже несколько раз снимались для ТВ. Но откликов все равно очень мало.









На сегодня под опекой нашей организации находятся около 350 животных, около 100 животных ежегодно находят хозяев. Хороший результат дает «сарафанное радио»: друзья знают, чем я занимаюсь, и отправляют тех, кто хочет взять животное, ко мне.

На самом деле, классно, что с каждым годом людей, готовых пожертвовать деньги и помочь животным, становится все больше. Надеюсь, добрая традиция продолжится.

Как и подопечные Ольги, эти животные ищут дом и заботливых хозяев:

Луна

На нашей семейной передержке много собачек, которым нужен дом и хозяин, но сегодня мы расскажем о Луне (ударение на первый слог).





Это умненький ребеночек. Она еще щеночек с очень любопытным носом, который на фото слегка ободран. А разве вам не было интересно узнать, что в той чудесно пахнущей миске, или кого там раскопал Каспер?

Луна невероятно обучаема. Она знает, чтобы получить мисочку с кормом, сначала нужно сесть и ждать. Ждать получается хуже!

Все собаки терпят ее приставания, а Лайм даже взял шефство над маленькой непоседой.

Малышке нужен дом и хозяин, как любой собачке. Пока наша передержка для нее как большой веселый улей, но каждому хвостику нужен свой родной и теплый уголок, правда?

Луна пока, в силу возраста, не стерилизована. Привита и обработана от паразитов. Не вырастет большой. Это лайт-версия овчарки. Имеются у Луны и стоящие ушки, и пышные штанишки, и мохнатый хвост. Весит около 10 кг.

Луну с улицы спасли молодые ребята, привезли к нам и… похоже, забыли про нее. Таким образом, Луна осталась без кураторов и без финансовой поддержки. Подходит время стерилизации, и этот вопрос стоит очень остро.

Если вы разглядели в Луне свою собаку, звоните, пожалуйста, нам:

+375 29 362 72 01 — Елена

Тим

Это наш подопечный Тим, точнее «Скелетик-Тим-из-Сокола». Как вы поняли, Тим приехал к нам из-под Минска, состояние его видно на первом фото.





Тим у нас уже не первый месяц, поэтому можем дать ему полную характеристику

Он бесконечно добрый — все мои вмешательства в его личное пространство ни разу не наткнулись на сопротивление. Тим очень дружелюбен — ни с кем не ссорится, зовет играть и носится, словно ветер, с друзьями.

Тим кастрирован, обработан от паразитов, привит. Пристраивается в добрые руки, желательно в дом с участком, что бы можно было побегать и порезвиться. Можно в компанию к другой собачке — будет веселее!





Тим молод, полон сил, уравновешен, не пустобрех. Такой, знаете ли, основательный парень. Пес высокий, что-то есть в нем от гончака, весит примерно 23 кг.

Он долго искал свою счастливую дорогу, вот теперь уж точно — только в любящий дом и к заботливым хозяевам. Смотрите внимательнее, может, это ваше сокровище у нас засиделось?

Телефон куратора: +375296101333 — Юлия

Фрейя





Фрэйя — кошечка с обложки с идеальным характером в дар!

Нежная, очень ласковая котодевочка Фрэйя мечтает быть домашней и любимой. Она привязывается к человеку, спит только рядом, ходит хвостиком. Любит залазить на коленки и мырлыкать песенки. Может играть с игрушками или наблюдать за птичками, сидя у окошка. Фрэйя стерилизована, приучена к лотку, здорова. Возраст около 9 месяцев.





Отдается только ответственным людям.

Телефон: +37529 379−74−29 — Маргарита

Василиса





Василиса простая и уютная кошечка, ласковая, но ненавязчивая. Любит быть в обществе человека, но и одна спокойно оставается дома. Она любит спать с человеком: как ночью, так и днем не против прилечь вздремнуть рядом.





Васька не любит излишнего внимания к своей персоне, но с удовольствием примет поглаживания в умеренном количестве. Ночью спокойно спит, никого не будит. Любит днем подолгу смотреть в окошко и даже вздремнуть на подоконнике. Очень уважает в качестве игрушки дразнилку с перышками — мгновенно превращается в охотника за добычей. Василиса, как любая порядочна дама, приучена к лотку, стерилизована.

Если вам нужна спокойная и уравновешенная кошечка — это ваш вариант.

Телефон: +37529 379−74−29 — Маргарита

Мурочка

Мурка деловая и активная, веселая и жизнерадостная. Если в доме что-то происходит — Мурка находится в первых рядах, участвует во всех мероприятиях и имеет на их счет собственное мнение. Это точно!





Ведь нельзя же смотреть такими умными глазами и мнения не иметь! А еще она обожает играть, общаться с человеком и проявлять свою нежность и ласку при каждом удобном случае. Очень дружна с другими котиками и собаками.





Мурочке около 6 лет, она здорова, стерилизована, привита, чипирована (ветпаспорт), обработана от паразитов, приучена к лотку и когтеточке. Кушает сухой-корм премиум-класса. Пристраивается в квартиру с москитными сетками на окнах. Звоните и приезжайте знакомиться! Ведь в Мурке живут озорная егоза и нежная мурлыка! Идеально!





Телефон: +375447351350 (Viber, WhatsApp, Telegram), +375292771919 — Елена

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Нам пришло новое письмо с вопросом от читательницы. Для начала процитируем его:

«Я не раз помогала животным. Одна подобранная кошечка осталась жить у меня, вторую, что пришла к моему подъезду беременной, я пристроила, как и ее котят. Тогда дала себе зарок больше никого не брать к себе… Но напрасно.



Кошечка, появившись во дворе, была робкой и напуганной

Через год мне повстречалась запуганная полосатая котодевочка. Не могу пройти мимо полосатых, моя слабость. Тогда кошечка боялась вообще всего и всех, а теперь, спустя 1,5 года, страшная голодная жизнь Маши в прошлом. Она счастлива, социализирована, не боится звуков бытовой техники, людей, которые ко мне приходят.









Жизнь Машки очень разнообразная и интересная. У нее есть ветпаспорт с пропиской в моей квартире, сделаны все необходимые прививки. Попытки пристроить Машу не дали результата. Сегодня никаких объявлений уже и не даю, т.к. она уже своя, я к ней прикипела.

Но у нас по-прежнему осталась проблема — моя старшая кошка Котя и Машка не ладят совсем. Обе кошки стерилизованные, но большая разница в возрасте — Коте 9 лет, Маше примерно 3 года.



Кошка Машка — профессор математики



И на машине вышивать умеет

Я осчастливила Машку, но сделала несчастной свою первую любимую кошку Котю. Котя снова живет на шкафу, там же ест, пьет, спит. Спускается по ночам сходить на лоток и поспать в моей постели. Уже 1,5 года длится эта «холодная война».





Нами испытаны много интернет-советов примирения, но не один из них не сработал. Возможно, кто-то захочет дать нам совет. Буду рада дельным рекомендациям.

Итак, отвечаем. Для начала нужно определить причину вражды.

Одна из главных — борьба за территорию. Появляется чужак, который тоже хочет иметь свой угол. Начинается кошачья война.

Обычный страх перед другим животным. Это может выражаться шипеньем, наскоками, выгнутой спиной и приподнятой шерстью.

Недостаточно корма на всех животных, одна миска, один лоток на троих.

Кот болен. Некоторые заболевания, например, мочекаменная болезнь, вызывают сильную боль, которая может выражаться проявлением агрессии по отношению к людям и другим питомцам.

Проанализируйте вышеизложенное и постарайтесь определить причину. Также, вероятно, неправильно произошло знакомство котов.

Вот несколько советов по предотвращению кошачьих конфликтов:

Условно, все питомцы здоровы. Если замечаете агрессию, говорите с котом строгим недовольным голосом (кричать нельзя) — пусть понимает, что такая эмоция недопустима в доме.

Постарайтесь на несколько недель изолировать животных друг от друга — расселите по разным комнатам, кухням, санузлам. Потом постепенно под вашим наблюдением знакомьте их заново — выпускайте друг к другу на 15 минут, постепенно увеличивая время. Давайте обменяться комнатами.

Если начинается драка, не разнимайте руками. Возьмите пульверизатор и опшикайте обоих водой. Это сразу прекратит бой.

Для снижения агрессии можно купить успокоительные капли в ветеринарной аптеке и пройти курс лечения.

У каждого животного должна быть своя миска с едой, своя поилка и отдельный лоток. Еда должна быть одинаковой, либо кормите в разных помещениях.

Хорошо бы каждому выделить свою когтеточку и домик.

Одинаково долго играйте с каждым котом по отдельности. Также гладьте каждого подолгу, чтобы у них не было ревности за любовь хозяина.

И самое главное, любовь и терпение — с животными уместна только ласка.

Также рекомендуем к просмотру сериал «Моя адская кошка». Это не триллер и не комедия, как можно предположить из названия, а серия передач, где известный специалист по поведению животных Джексон Гэлакси разбирает самые разные ситуации, в которых хозяин не может справиться с кошачьим поведением, и объясняет, что делать. Кстати, зоопсихологи уже появились и в Минске — если все перечисленное не поможет, обязательно обратитесь к специалисту.