ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД объявляет конкурс на лучшее фото и видео

09.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Если вам интересна работа в белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе.

Министерство внутренних дел объявило о проведении ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинации: «Я б милицию пошел», «Историческое наследие», «Милиция-детям», «Дорожная безопасность», «Служба дни и ночи».

Решением конкурсной комиссии в 2020 году введены четыре дополнительные номинации («Сообща против наркоугрозы», «На малой родине служу», «Спорт и службу совмещая», «Бережем милиции славные традиции»), в которых могут принять участие редакции средств массовой информации и сайтов, авторы сценариев/ведущие телепрограмм по представлению руководителей СМИ, авторы материалов и печатных СМИ и интернете. Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd/gov/by/
Более подробная информация размещена в информационной системе «Сайт органов внутренних дел Республики Беларусь» (mvd.gov.by/ru/news6477). 

Bиталий БУДНИК,
заместитель начальника Пинского РОВД,
подполковник милиции
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вам интересна работа в белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Автозадачка» на выходные. А вы уверены, что проезжаете перекрестки с круговым движением по ПДД?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика