МВД объявляет конкурс на лучшее фото и видео

Источник материала: Пинский Вестник

Если вам интересна работа в белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе.



Министерство внутренних дел объявило о проведении ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинации: «Я б милицию пошел», «Историческое наследие», «Милиция-детям», «Дорожная безопасность», «Служба дни и ночи».



Решением конкурсной комиссии в 2020 году введены четыре дополнительные номинации («Сообща против наркоугрозы», «На малой родине служу», «Спорт и службу совмещая», «Бережем милиции славные традиции»), в которых могут принять участие редакции средств массовой информации и сайтов, авторы сценариев/ведущие телепрограмм по представлению руководителей СМИ, авторы материалов и печатных СМИ и интернете. Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd/gov/by/

Более подробная информация размещена в информационной системе «Сайт органов внутренних дел Республики Беларусь» (mvd.gov.by/ru/news6477).



Bиталий БУДНИК ,



заместитель начальника Пинского РОВД,

подполковник милиции