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Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

09.02.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

История произошла ещё в прошлом месяце, деньги вернули, конечно, но покупатель решил "докопаться" до истины и выяснить, почему и как подобное может появиться на наших прилавках. Понятно, что вопрос тут больше к производителю, чем продавцу, однако...

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Знакомим вас с ответом из компетентных органов:

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит

Ну как-то вод так, оказывается.

 
 
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  История произошла ещё в прошлом месяце, деньги вернули, конечно, но покупатель решил "докопаться" до истины и выяснить, почему и как подобное может появиться на...
 
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