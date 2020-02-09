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Покупатель считает, что нашёл червяка в купленной курице. Ответ из органов вас наверняка удивит
09.02.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
История произошла ещё в прошлом месяце, деньги вернули, конечно, но покупатель решил "докопаться" до истины и выяснить, почему и как подобное может появиться на наших прилавках. Понятно, что вопрос тут больше к производителю, чем продавцу, однако...
Знакомим вас с ответом из компетентных органов:
Ну как-то вод так, оказывается.
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