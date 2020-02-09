Новая претензия: Минск просит отложить начало выплат и снизить ставку по кредиту на БелАЭС

БелТА. "Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство





"На уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции", - добавил он.





По словам первого вице-премьера, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошедших в пятницу переговорах много времени уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце.





"На сегодняшний день это, наверное, самый значимый совместный интеграционный проект. По первому блоку мы сейчас подходим к очень важной стадии пусконаладочных работ. Понятно, что здесь очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно. Поручено до конца февраля всем ответственным (и Росатому, и нашему министерству энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку", - отметил Крутой.









Как сообщалось, Беларусь и Россия обсуждают продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет и снижение ставки по кредиту.





Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго Беларуси сообщало, что планируют обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Ранее Лукашенко объяснял предложение о снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭС переносом пуска первого энергоблока на год в связи с изготовлением Росатомом нового реактора. В сентябре 2018 года после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявлял: quot;Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту)".