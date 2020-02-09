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Следственный комитет и МВД не комментируют слухи о задержании экс-министра Игоря Шуневича по "сахарному делу"

09.02.2020 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СК и МВД не располагают информацией о том, задержан ли экс-глава МВД.

Следственный комитет и МВД не комментируют слухи о задержании экс-министра Игоря Шуневича по "сахарному делу"
Игорь Шуневич, предыдущий министр внутренних дел, задержан. Об этом пишет Onliner.by со ссылкой на свои источники. В свою очередь, российский Телеграм-канал Незыгарь сообщает, что Шуневич не задержан, а под подпиской о невыезде.  

Телеграмм-канал NEXTA связывает слухи с «сахарным делом».

Пока доподлинно ничего неизвестно. Находится Шуневич в статусе свидетеля или подозреваемого по какому-либо уголовному делу, информации нет. Однако по сети уже расползлись слухи: то ли Шуневича держат в СИЗО КГБ, то ли он отпущен под подписку, то ли заключен под домашний арест, а причиной задержания является «сахарное дело».

Однако официальные органы, Следственный комитет и Министерство внутренних дел, эту информацию не подтверждают. Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова и МВД не располагают информацией о том, задержан ли экс-глава МВД.

В свою очередь информированные источники Sputnik отметили, что "нельзя исключать вероятности того, что по резонансному сахарному делу допрашивают и будут допрашивать в качестве свидетелей людей с громкими фамилиями и высокими должностями. Возможно, следователи нашли основания допросить и бывшего министра".

"Идут первоначальные следственные действия, нарабатывается доказательная база, в СИЗО находится полковник Тихиня. Возможно, вскрылись какие-то новые обстоятельства", – продолжил собеседник агентства.

Корреспондент Нашей Нивы в воскресенье съездил в Дрозды-2, где живет с семьей Игорь Шуневич. На звонок в дверь никто не отреагировал, только кто-то отодвинул занавеску и посмотрел через нее во двор. Был это Игорь Шуневич или его жена, журналисты не определили. На повторные звонки в дверь и по городскому телефону никто не ответил.

Игорь Шуневич возглавлял Министерство внутренних дел 7 лет.

В июне прошлого года он подал в отставку, сославшись на то, что нужен свежий взгляд на работу министерства, а ему пришло время сменить род деятельности.

По мнению известного журналиста Анджея Почобута, причиной отставки стало то, что Шуневич же при стареющем и теряющем хватку Лукашенко плотно вошёл в  роль публичного политика.

На посту министра Шуневич запомнился появлением на публике в костюме НКВД, выпадами в адрес ЛГБТ-сообщества, скандалами с облавой на цыган и задержанием российских туристов за фото со скульптурой городового.

Не исключено, что Шуневич поплатился креслом за отказ извиняться перед цыганской диаспорой за массовые задержания после гибели сотрудника ГАИ. Извинения пришлось принести Наталье Кочановой. Об этом, кстати, вспоминал глава государства, напутствуя нового министра МВД Юрия Караева.

В декабре 2019-го Александр Лукашенко исключил Игоря Шуневича из состава Совбеза, напоминает .
 
 
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