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Восемь стран мира, где сбывается американская мечта

09.02.2020 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская мечта может быть ближе, чем кажется, и она достижима не только в США, так считают эксперты ОЭСР.

Эксперты ОЭСР подсчитали, сколько поколений потребуется детям из малообеспеченных семей, чтобы достичь среднего дохода по стране, на основе эластичности дохода. Этот показатель определяет, насколько доход детей зависит от доходов родителей.

В среднем среди 30 стран, вошедших в рейтинг, требуется 4-5 поколений для детей из малообеспеченных семей, чтобы достичь среднего уровня доходов по стране.

Что интересно, в США этот показатель практически соответствует среднему уровню – 5 поколений.

Важно также отметить, что показатель социальной мобильности высок в странах Северной Европы. В этих странах для достижения среднего уровня доходов по стране требуется меньше времени.

Ниже мы расскажем о 8 странах, в которых американская мечта является наиболее достижимой для детей из малообеспеченных семей.

8. Австралия

По оценке экспертов, в Австралии в течение четырех поколений возможно достичь среднего уровня доходов по стране. При этом коэффициент Джини, который используется для оценки уровня неравенства в стране, составляет 0.33

7. Канада

В Канаде ребенку из малообеспеченной семьи потребуется в среднем четыре поколения, чтобы достичь среднего уровня доходов по стране. Коэффициент Джини составляет 0.310

6. Нидерланды

По оценкам экспертов ОЭСР, в Нидерландах также необходимо четыре поколения, чтобы выбраться из нищеты. Коэффициент Джини составляет 0.285.

5. Бельгия

В Бельгии, как и в других странах рейтинга, необходимо четыре поколения для достижения среднего уровня доходов по стране. Коэффициент Джини — 0.266.

4. Швеция             

Как и было сказано ранее, в странах Северной Европы американская мечта наиболее достижима. Всего за три поколения шведская семья может выбраться из нищеты. Коэффициент Джини составляет 0.282.

3. Финляндия

Здесь также требуется три поколения для того, чтобы достичь среднего уровня доходов по стране. Коэффициент Джини, характеризующий уровень неравенства, составляет 0.266.

2. Норвегия

В Норвегии из нищеты семья может также выбраться за три поколения. Коэффициент Джини составляет 0.262.

1.Дания

Дания – страна, где сбывается американская мечта. Всего за два поколения датская семья может достичь среднего уровня доходов по стране. Коэффициент Джини составляет 0.261.Американская мечта может быть ближе, чем кажется, и она достижима не только в США, так считают эксперты ОЭСР.
 
 
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Американская мечта может быть ближе, чем кажется, и она достижима не только в США, так считают эксперты ОЭСР.
 
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