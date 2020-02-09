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В Англии и Испании зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
09.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Англии и Испании выявлены новые инфицированные коронавирусом.
В Британии это 4 случай заражения, а в Испании — второй.
О новом пациенте с
«Новый случай
Сейчас эксперты выясняют, с кем контактировали зараженные.
Тем временем, минздрав Испании заявил о новом пациенте с коронавирусом на Майорке. Это британец, которого вместе с тремя членами семьи изолировали в местном медцентре. Вирус был обнаружен только у одного члена семьи. Известно, что семья также, как и в случае в Англии, контактировала с одним из заболевших во Франции.
Неделю назад сообщалось о заболевшем на Канарских островах немецком туристе.
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В Англии и Испании выявлены новые инфицированные коронавирусом. В Британии это 4 случай заражения, а в Испании — второй. О новом пациенте с коронавирусом,...
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