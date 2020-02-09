В Англии и Испании зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета

В Англии и Испании выявлены новые инфицированные коронавирусом.

В Британии это 4 случай заражения, а в Испании — второй.

О новом пациенте с, которому необходимую помощь оказывают в лондонской больнице, рассказал главный врач Англии Крис Уитти.

«Новый случай заражения произошел во Франции путем передачи вируса от уже заразившегося и выявленного ранее человека», — заявил Крис Уитти.

Сейчас эксперты выясняют, с кем контактировали зараженные.

Тем временем, минздрав Испании заявил о новом пациенте с коронавирусом на Майорке. Это британец, которого вместе с тремя членами семьи изолировали в местном медцентре. Вирус был обнаружен только у одного члена семьи. Известно, что семья также, как и в случае в Англии, контактировала с одним из заболевших во Франции.

Неделю назад сообщалось о заболевшем на Канарских островах немецком туристе.