|
Эрдоган: Анкара не допустит реализации "сделки века"
Источник материала: Партизан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, сообщает Hürriyet.
По его словам, Анкара не допустит реализации этого плана.
"Эта сделка угрожает миру и спокойствию в регионе. Это план, означающий полное уничтожение Палестины и оккупацию Иерусалима. Мы не признаем его", - заявил Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание Палестинского государства и его демилитаризацию. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, сообщает Hürriyet.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)