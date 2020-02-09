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Эрдоган: Анкара не допустит реализации "сделки века"

09.02.2020 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, сообщает Hürriyet.

По его словам, Анкара не допустит реализации этого плана. 

"Эта сделка угрожает миру и спокойствию в регионе. Это план, означающий полное уничтожение Палестины и оккупацию Иерусалима. Мы не признаем его", - заявил Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание Палестинского государства и его демилитаризацию. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. 
 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, сообщает Hürriyet.
 
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