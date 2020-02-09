По его словам, Анкара не допустит реализации этого плана.





"Эта сделка угрожает миру и спокойствию в регионе. Это план, означающий полное уничтожение Палестины и оккупацию Иерусалима. Мы не признаем его", - заявил Эрдоган.





Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание Палестинского государства и его демилитаризацию. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.



