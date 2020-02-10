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БГК имени Мешкова победил "Мотор" в матче Лиги чемпионов

10.02.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победил на выезде украинский "Мотор" со счетом 36:33 в матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова победил "Мотор" в матче Лиги чемпионов

На протяжении всей встречи в Запорожье игра была равной, но в итоге все же сильнее оказались чемпионы Беларуси. Первую половину игры брестчане выиграли с минимальным преимуществом - 18:17, а после перерыва увеличили свое превосходство до трех мячей. Самым результативным у победителей стал Алексадр Шкуринский, в активе которого 10 мячей. В составе украинского чемпиона отличились белорусские гандболисты: Борис Пуховский забросил 6 мячей, у Максима Бабичева 2 точных броска. Благодаря этой победе БГК набрал 6 очков и ушел с последнего места в турнирной таблице группы В. Свой следующий матч чемпионы Беларуси проведут 15 февраля в гостях у французского "Монпелье", который в 11-м туре одолел у себя дома польский "Виве" из Кельце - 25:24.

Результаты остальных встреч: "Порту" (Португалия) - "Веспрем" (Венгрия) - 24:31, "Киль" (Германия) - "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 34:23.

Турнирное положение в группе В после 11 туров: "Киль" - 18 очков, "Веспрем" - 16, "Монпелье" - 13, "Виве" - 12, "Порту" - 10, "Вардар" - 9, БГК имени Мешкова - 6, "Мотор" - 4.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух элитных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места в группах А и В, а также две лучшие дружины из предварительных групп С и D проведут встречи 1/8 финала.

 
 
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