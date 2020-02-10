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Награды Американской киноакадемии: первый «Оскар» Брэда Питта, лучший режиссер - Пон Джун-хо

10.02.2020 07:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актер Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана, говорится на сайте премии.



Питт стал обладателем награды за роль Клиффа Бута, дублера актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После получения награды Питт поблагодарил всю команду, работавшую над картиной.

На награду в данной категории также претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнители ролей в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс («Два папы») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).


Ранее Питт также был признан лучшим актером второго плана за роль в ленте Тарантино по версии премий «Выбор критиков» (Critics Choice Movie Awards) и «Золотой глобус».
Пон Джун-хо получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты». Также южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты» получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий», говорится на сайте премии, пишет РБК.
За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»).

К слову, ленту «Паразиты» также признали лучшим иностранным фильмом. Помимо этого, картина получила премию в категории «Лучший оригинальный сценарий».
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится в Лос-Анджелесе ежегодно. В 2019 году награду в категории «Лучший режиссер» получил Альфонсо Куарон за картину «Рома».

История игрушек-4 завоевал Оскар в категории Лучший полнометражный анимационный фильм.
 
 
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Актер Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана, говорится на сайте премии.
 
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