Награды Американской киноакадемии: первый «Оскар» Брэда Питта, лучший режиссер - Пон Джун-хо









Питт стал обладателем награды за роль Клиффа Бута, дублера актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». После получения награды Питт поблагодарил всю команду, работавшую над картиной.





На награду в данной категории также претендовали Джо Пеши и Аль Пачино, исполнители ролей в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс («Два папы») и Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»).









Ранее Питт также был признан лучшим актером второго плана за роль в ленте Тарантино по версии премий «Выбор критиков» (Critics Choice Movie Awards) и «Золотой глобус».

Пон Джун-хо получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты». Также южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты» получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий», говорится на сайте премии, пишет РБК. получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты». Также южнокорейский комедийно-драматический фильм «Паразиты» получил «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий», говорится на сайте премии,РБК.

За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»).





К слову, ленту «Паразиты» также признали лучшим иностранным фильмом. Помимо этого, картина получила премию в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, известную как «Оскар» с 1940-х, учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится в Лос-Анджелесе ежегодно. В 2019 году награду в категории «Лучший режиссер» получил Альфонсо Куарон за картину «Рома».





История игрушек-4 завоевал Оскар в категории Лучший полнометражный анимационный фильм.