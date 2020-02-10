Минчане повесили в ванной комнате телевизор. А так можно было?

Источник материала: Tut.by

В советское время дома сдавали без заземления и, например, розетку в ванной комнате для стиральной машины сделать было нельзя (можно было подключить через разделяющий трансформатор). Впрочем, тогда в этом особой надобности и не было: максимум включали электробритву, а постельное белье и крупные вещи отдавали в прачечную. Обратно хозяйки забирали хрустящие комплекты, переложенные ароматными промокашками. Когда в квартирах стали массово появляться стиральные машины, помогла смекалка: машинку подключали к розетке через удлинитель. В современных домах заземление в ванных комнатах уже есть, что позволяет сделать там и розетку, и бойлер установить, и джакузи. А в одной из минских квартир хозяева даже разместили телевизор. Но, как оказалось, это рискованно. Специалист объяснил почему.



Фото: «Куфар.Недвижимость»

Ванная комната, как помещение повышенной влажности, требует к себе особого внимания при монтаже электрики, поэтому все работы в ней четко прописаны в нормативных документах, вплоть до места розетки под стиральную машину и класса светильника.

— В ванную подойдет не всякое оборудование, поскольку оно будет набирать влагу, изоляция будет терять свои электрические свойства, что впоследствии может привести к электротравмам, — рассказал специалист проектной организации, специализирующейся на капремонте столичного жилфонда. — Если в ванной установили телевизор, то, скорее всего, по незнанию. Есть стандарты, которые регламентируют электромонтажные работы. Все эти требования прописаны в нормативных документах по электробезопасности (ГОСТ и ТПК), и специалисты, занимающиеся электромонтажными работами, их обязаны знать. Там четко указано, какое и где оборудование должно размещаться в ванной комнате в зависимости от зон (их всего четыре). Телевизор в ванной комнате нормами не предусмотрен.

К слову, все электроприборы, предназначенные для использования во влажных помещениях, должны пройти сертификацию IP. Индекс IP (от английского Index of Protection) — это индекс защиты, состоящий из двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых частиц, вторая — защищенность от воздействия жидкостей (от 0 до 8). Принцип такой: чем больше цифра, тем выше защита электроприборов.

Так вот, у крупных производителей вроде Samsung или LG таких моделей телевизоров нам найти не удалось. Однако в Сети можно встретить рекламу телевизоров с защитой от влаги, которые якобы можно использовать в ванных комнатах, правда, и они выглядят не так, как тот, что висит у минчан в ванной.