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Брэд Питт, «Паразиты», Хоакин Феникс: названы победители «Оскара – 2020»
Источник материала: KYKY>
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в 92-й раз вручили «Оскары» – самую престижную кинопремию года за заслуги в 2019 году. Второй год подряд церемония проходила без ведущего: объявлять победителей выходили знаменитости, которые не попали в список номинантов.
По итогу «Оскар» достался Брэду Питту – впервые за всю историю его именно актерской карьеры; корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором премии (в первый раз главную статуэтку за лучший фильм взяла картина не на английском языке; кинокритики считают это решение революционным). Актерский «Оскар» также завоевал Хоакин Феникс – тот самый знакомый вам «Джокер». Рассказываем, как же распределились все остальные награды.
К несчастью, «неудачниками» вышли «1917» (лишь три награды из десяти возможных) и «Джокер» (две награды из 11 заявленных номинаций). 3,5-часового «Ирландца» же и вовсе ничем не удостоили, зато в шутку успели назвать его сериалом – и сказали, что ждут продолжения.
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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в 92-й раз вручили «Оскары» – самую престижную кинопремию года за заслуги в 2019 году. Второй год подряд церемония проходила...
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