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Брэд Питт, «Паразиты», Хоакин Феникс: названы победители «Оскара – 2020»

10.02.2020 08:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в 92-й раз вручили «Оскары» – самую престижную кинопремию года за заслуги в 2019 году. Второй год подряд церемония проходила без ведущего: объявлять победителей выходили знаменитости, которые не попали в список номинантов.

По итогу «Оскар» достался Брэду Питту – впервые за всю историю его именно актерской карьеры; корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором премии (в первый раз главную статуэтку за лучший фильм взяла картина не на английском языке; кинокритики считают это решение революционным). Актерский «Оскар» также завоевал Хоакин Феникс – тот самый знакомый вам «Джокер». Рассказываем, как же распределились все остальные награды.

  • Лучший фильм – «Паразиты»;
  • Лучшая режиссерская работа – Пон Джун Хо («Паразиты»);
  • Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс («Джокер»);
  • Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер («Джуди»);
  • Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);
  • Лучший анимационный полнометражный фильм – «История игрушек 4»;
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – «Hair Love»;
  • Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо («Паразиты»);
  • Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»);
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «The Neighbors' Window»;
  • Лучшая работа художника-постановщика – «Однажды в Голливуде»;
  • Лучший дизайн костюмов – «Маленькие женщины»;
  • Лучший документальный полнометражный фильм – «American Factory»;
  • Лучший документальный короткометражный фильм – «Learning to Skateboard in a Warzone»;
  • Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн («Брачная история»);
  • Лучший звуковой монтаж – «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);
  • Лучший звук – «1917»;
  • Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс «1917»;
  • Лучший монтаж – «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);
  • Лучшие визуальные эффекты – «1917»;
  • Лучший грим и прически – «Секс-бомба» / «Скандал»;
  • Лучший международный полнометражный фильм – «Паразиты» (Южная Корея);
  • Лучшая музыка к фильму – «Джокер»;
  • Лучшая песня – «(I'm Gonna) Love Me Again» («Рокетмен»).

К несчастью, «неудачниками» вышли «1917» (лишь три награды из десяти возможных) и «Джокер» (две награды из 11 заявленных номинаций). 3,5-часового «Ирландца» же и вовсе ничем не удостоили, зато в шутку успели назвать его сериалом – и сказали, что ждут продолжения.

 
 
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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в 92-й раз вручили «Оскары» – самую престижную кинопремию года за заслуги в 2019 году. Второй год подряд церемония проходила...
 
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