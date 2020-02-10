Брэд Питт, «Паразиты», Хоакин Феникс: названы победители «Оскара – 2020»

Источник материала: KYKY

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в 92-й раз вручили «Оскары» – самую престижную кинопремию года за заслуги в 2019 году. Второй год подряд церемония проходила без ведущего: объявлять победителей выходили знаменитости, которые не попали в список номинантов.

По итогу «Оскар» достался Брэду Питту – впервые за всю историю его именно актерской карьеры; корейский фильм «Паразиты» стал триумфатором премии (в первый раз главную статуэтку за лучший фильм взяла картина не на английском языке; кинокритики считают это решение революционным). Актерский «Оскар» также завоевал Хоакин Феникс – тот самый знакомый вам «Джокер». Рассказываем, как же распределились все остальные награды.

Лучший фильм – «Паразиты»;

Лучшая режиссерская работа – Пон Джун Хо («Паразиты»);

Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс («Джокер»);

Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер («Джуди»);

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт («Однажды в Голливуде»);

Лучший анимационный полнометражный фильм – «История игрушек 4»;

Лучший анимационный короткометражный фильм – «Hair Love»;

Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо («Паразиты»);

Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»);

Лучший игровой короткометражный фильм – «The Neighbors' Window»;

Лучшая работа художника-постановщика – «Однажды в Голливуде»;

Лучший дизайн костюмов – «Маленькие женщины»;

Лучший документальный полнометражный фильм – «American Factory»;

Лучший документальный короткометражный фильм – «Learning to Skateboard in a Warzone»;

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн («Брачная история»);

Лучший звуковой монтаж – «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);

Лучший звук – «1917»;

Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс «1917»;

Лучший монтаж – «Аутсайдеры» («Форд против Феррари»);

Лучшие визуальные эффекты – «1917»;

Лучший грим и прически – «Секс-бомба» / «Скандал»;

Лучший международный полнометражный фильм – «Паразиты» (Южная Корея);

Лучшая музыка к фильму – «Джокер»;

Лучшая песня – «(I'm Gonna) Love Me Again» («Рокетмен»).

К несчастью, «неудачниками» вышли «1917» (лишь три награды из десяти возможных) и «Джокер» (две награды из 11 заявленных номинаций). 3,5-часового «Ирландца» же и вовсе ничем не удостоили, зато в шутку успели назвать его сериалом – и сказали, что ждут продолжения.