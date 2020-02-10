ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уже история: названы все лауреаты премии «Оскар-2020»

10.02.2020 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар».

Уже история: названы все лауреаты премии «Оскар-2020»
ЕРА
В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, «Паразиты»



Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (на фото)

Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив»

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»

Лучший мультфильм — «История игрушек 4»

Лучшая короткометражный мультфильм — «Любовь к волосам»

Лучшая операторская работа — «1917»

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты — «1917»

Лучшая музыка к фильму — «Джокер»

Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, «Рокетмэн»

Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучший звук — «1917»

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучшие прически и грим — «Скандал»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар».
 
Новости дня
Новости разные
 
Брэд Питт, «Паразиты», Хоакин Феникс: названы победители «Оскара – 2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика