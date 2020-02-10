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Виктор Гончаренко: у Шкурина есть какие-то простые ошибки. Связываем их с усталостью

10.02.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего Ильи Шкурина.




- Шкурин забил в двух товарищеских матчах подряд. Довольны им?

- Все равно он находится под нагрузкой. Пока Илья, как и многие, из-под нее не вылез. Нападающему голы важны. Есть какие-то простые ошибки, связываем их с усталостью, — цитирует Гончаренко sport24.
 
 
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Белорусский тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего Ильи Шкурина.
 
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