Ситуация под контролем: куда обращаться бюджетникам, если зарплата в январе стала ниже

В феврале работники бюджетной сферы стали получать расчетные листки за январь, в которых зарплата рассчитана по новым правилам.





Если при сравнении заработных плат за декабрь и январь у работников бюджетных организаций есть вопросы по ее размеру и структуре, за разъяснениями в первую очередь нужно обратиться в бухгалтерскую службу организации – чтобы исключить ошибку в начислении зарплаты бухгалтерией.





Если вопросы остались, за разъяснениями обращайтесь в Минтруда и соцзащиты.





Министерство не настаивает на указании своей фамилии, но организацию, в которой сложилась такая ситуация, указать придется.









Фото: Intex-press





Информировать Министерство можно разными способами:





1) телефон инфолинии: 8 (017) 309- 9- 309;

2) электронная почта: mlsp@mintrud.gov.by;

3) социальные сети (группа Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь): ВКонтакте, Фэйсбук, Одноклассники.



