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Минск попросил Москву о пересмотре условий кредита на строительство БелАЭС

10.02.2020 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минск попросил Москву о пересмотре условий кредита на строительство БелАЭСМинск попросил Москву о пересмотре условий кредита на строительство БелАЭС">

Власти Беларуси попросили отложить начала выплат по кредиту, взятому на строительство АЭС в Островце.

По словам вице-премьера республики Дмитрия Крутого, Минск попросит снизить процентную ставку по кредиту к уровню других зарубежных контрактов «Росатома», передает «Интерфакс».

Вице-премьер республики Дмитрий Крутой сообщил, что намерен потребовать пересмотра условий кредита по строительству АЭС в Островце. По его словам, «решение очевидно» в условиях задержки сроков.

«Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки», — сказал белорусский чиновник.

Крутой добавил, что на встрече в пятницу, 7 февраля, президентов России и Беларуси Владимира Путина Александра Лукашенко, особое внимание было уделено строительству Островецкой АЭС. На переговорах белорусский президент заявил, что, стороны «дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве».

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси попросили отложить начала выплат по кредиту, взятому на строительство АЭС в Островце.
 
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