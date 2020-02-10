Источник материала: Ежедневник

Минск попросил Москву о пересмотре условий кредита на строительство БелАЭС">

Минск попросил Москву о пересмотре условий кредита на строительство БелАЭС">

Власти Беларуси попросили отложить начала выплат по кредиту, взятому на строительство АЭС в Островце.

По словам вице-премьера республики Дмитрия Крутого, Минск попросит снизить процентную ставку по кредиту к уровню других зарубежных контрактов «Росатома», передает «Интерфакс» .

Вице-премьер республики Дмитрий Крутой сообщил, что намерен потребовать пересмотра условий кредита по строительству АЭС в Островце. По его словам, «решение очевидно» в условиях задержки сроков.

«Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки», — сказал белорусский чиновник.

Крутой добавил, что на встрече в пятницу, 7 февраля, президентов России и Беларуси Владимира Путина Александра Лукашенко, особое внимание было уделено строительству Островецкой АЭС. На переговорах белорусский президент заявил, что, стороны «дошли до глубины седых времен совместной жизни в одном государстве».