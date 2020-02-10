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"Белавиа" может запустить лоукост-маршруты из областных центров

10.02.2020 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об это сказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании "Белавиа" по бизнес-модели "лоукост". Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов", -  сказал Сикорский в эфире телеканала "СТВ".

По его словам, в настоящее время в ведомстве работают с географией полетов лоукостов.


Кроме того, Сикорский напомнил, что департаментом по авиации подписан меморандум с авиационной администрацией Венгрии.  "Мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Авиакомпания Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам",  - отметил глава ведомства.

"Здесь важна позиция и департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты", - резюмировал Сикорский.
 
Теги: Минск
 
 
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Об это сказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
 
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