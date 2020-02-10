ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Петербурге арестован глава Общественной палаты Союзного государства

10.02.2020 09:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Создатель Общественной палаты Союзного государства, уроженец Новосибирска Александр Ольшевский арестован на срок более месяца. Такую меру пресечения для него выбрал суд. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Reform.by со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге арестован глава Общественной палаты Союзного государства
Вопрос о мере пресечения рассматривал Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга. Ольшевский заключен под стражу до 13 марта. На тот же срок взята под стражу и вторая фигурантка по имени Татьяна Глазунова.

Дело Ольшевского связано с делом бывшего ректора питерского Аграрного университета Виктора Ефимова. В конце 2019 года его осудили на 5 лет колонии за растрату средств СПбГАУ. По данным следствия, в 2018 году Ольшевский и Глазунова через третьих лиц получили от Ефимова не меньше 16 млн российских рублей (около 250 тыс. долларов). За это они обещали ему устроить так, чтобы в деле о растрате средств в вузе — тогда шел суд над другим фигурантом — сам Ефимов остался только свидетелем. Ефимов сразу отдал им имевшиеся у него 3 млн рублей и еще 13 млн взял в долг. Тем не менее летом 2019 года дело на бывшего ректора поступило в суд. В ноябре он написал заявление, что его обманули.

Следственный комитет РФ установил, что Ольшевский и Глазунова не имели возможностей помочь Ефимову, да и не собирались этого делать. Против них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обоих задержали 7 февраля, им предъявлены обвинения, но они не признают вину.

Александр Ольшевский известен как создатель Общественной палаты Союзного государства. Это не госорган, а «международная экспертная и коммуникационная площадка», никаких полномочий у нее нет. Сам Ольшевский в ней числится руководителем аппарата и членом президиума. Общественная организация, как сообщается на ее сайте, была создана в 2017 году на съезде в Минске с целью укрепления российско-беларусского сотрудничества, поддержки интеграции и «в ознаменование 20-летия Союзного государства».

В состав Палаты вошли около 200 деятелей и экспертов из различных сфер. Среди них — космонавты Петр Климук и Олег Новицкий, актер Владимир Гостюхин, Наталья Машерова (дочь Петра Машерова), писатель Николай Чергинец, профессор филологии БГУ, писатель Анатолий Андреев, хирург Леонид Рошаль, олимпийский чемпион и тренер Александр Медведь, уже покойный протоиерей Всеволод Чаплин, депутаты Госдумы и др. Деятельность объединения — в основном организация различных небольших российско-беларусских мероприятий, визитов и встреч.


Напомним, что "Белорусский партизан" более года назад заинтересовался фигурой Ольшевского. Тогда мы задавали ему прямой вопрос: 

- Так все-таки: Общественная палата Cоюзного государства – это афера или нет? Постоянный комитет союзного государства имеет какое-то отношение этой палате?

Ответ был таким: 

- Мне приходилось слышать мнения некоторых аналитиков, что и само Союзное государство – некая авантюра, случайно возникшая в период президентства Ельцина. Но 20 лет его существования и ряд достижений все же доказывают обратное.

Теперь что касается непосредственно Общественной палаты. Ее деятельность как международного общественного объединения, располагающегося в России, регулируется Федеральным Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях» и Договором о создании Союзного государства, где есть даже отдельная статья о союзных общественных объединениях – просто анонимы обычно не любят читать документы и сложные тексты... И идея ее не новая, а лишь возрожденная – в 1990-е и в начале 2000-х в обеих странах существовали общественные комитеты содействия созданию Союзу Беларуси и России, затем с их участием была сформирована союзная Общественная палата, которая много сделала для формирования и действующих сейчас органов Союзного государства. Затем был длительный период, когда по разным причинам работа общественных институтов Союзного государства угасла, а в июле 2017 года ее возродили. Кстати, в нынешнем составе Общественной палаты, ввиду преемственности целей и идей, активно участвуют ряд членов этих организаций и даже их руководители – например, председатель общественного комитета Нина Борисовна Жукова и председатель центрального совета первой Союзной общественной палаты Петр Ильич Климук.


Задавали мы и такой вопрос: 

- Вас называют учредителем и организатором.

- Льстят, нет там такого статуса. Но раз уж кто-то счел мою работу в Палате столь значимой, чтобы попытаться лить грязь именно на меня – отвечу на все вопросы «Белорусского партизана». 

Стараюсь по мере сил. Дело сложное, трудоемкое, затратное, порой неблагодарное. Но, возможно, по чьему-то мнению, слишком активно работаем. 

В общем, перестарался...
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатель Общественной палаты Союзного государства, уроженец Новосибирска Александр Ольшевский арестован на срок более месяца. Такую меру пресечения для него...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белавиа" может запустить лоукост-маршруты из областных центров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика