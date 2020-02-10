В Петербурге арестован глава Общественной палаты Союзного государства

Вопрос о мере пресечения рассматривал Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга. Ольшевский заключен под стражу до 13 марта. На тот же срок взята под стражу и вторая фигурантка по имени Татьяна Глазунова.





Дело Ольшевского связано с делом бывшего ректора питерского Аграрного университета Виктора Ефимова. В конце 2019 года его осудили на 5 лет колонии за растрату средств СПбГАУ. По данным следствия, в 2018 году Ольшевский и Глазунова через третьих лиц получили от Ефимова не меньше 16 млн российских рублей (около 250 тыс. долларов). За это они обещали ему устроить так, чтобы в деле о растрате средств в вузе — тогда шел суд над другим фигурантом — сам Ефимов остался только свидетелем. Ефимов сразу отдал им имевшиеся у него 3 млн рублей и еще 13 млн взял в долг. Тем не менее летом 2019 года дело на бывшего ректора поступило в суд. В ноябре он написал заявление, что его обманули.





Следственный комитет РФ установил, что Ольшевский и Глазунова не имели возможностей помочь Ефимову, да и не собирались этого делать. Против них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обоих задержали 7 февраля, им предъявлены обвинения, но они не признают вину.





Александр Ольшевский известен как создатель Общественной палаты Союзного государства. Это не госорган, а «международная экспертная и коммуникационная площадка», никаких полномочий у нее нет. Сам Ольшевский в ней числится руководителем аппарата и членом президиума. Общественная организация, как сообщается на ее сайте, была создана в 2017 году на съезде в Минске с целью укрепления российско-беларусского сотрудничества, поддержки интеграции и «в ознаменование 20-летия Союзного государства».





В состав Палаты вошли около 200 деятелей и экспертов из различных сфер. Среди них — космонавты Петр Климук и Олег Новицкий, актер Владимир Гостюхин, Наталья Машерова (дочь Петра Машерова), писатель Николай Чергинец, профессор филологии БГУ, писатель Анатолий Андреев, хирург Леонид Рошаль, олимпийский чемпион и тренер Александр Медведь, уже покойный протоиерей Всеволод Чаплин, депутаты Госдумы и др. Деятельность объединения — в основном организация различных небольших российско-беларусских мероприятий, визитов и встреч.









более года назад заинтересовался фигурой Ольшевского . Тогда мы задавали ему прямой вопрос: Напомним, что "Белорусский партизан". Тогда мы задавали ему прямой вопрос:





- Так все-таки: Общественная палата Cоюзного государства – это афера или нет? Постоянный комитет союзного государства имеет какое-то отношение этой палате?

Ответ был таким:

- Мне приходилось слышать мнения некоторых аналитиков, что и само Союзное государство – некая авантюра, случайно возникшая в период президентства Ельцина. Но 20 лет его существования и ряд достижений все же доказывают обратное.

Теперь что касается непосредственно Общественной палаты. Ее деятельность как международного общественного объединения, располагающегося в России, регулируется Федеральным Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях» и Договором о создании Союзного государства, где есть даже отдельная статья о союзных общественных объединениях – просто анонимы обычно не любят читать документы и сложные тексты... И идея ее не новая, а лишь возрожденная – в 1990-е и в начале 2000-х в обеих странах существовали общественные комитеты содействия созданию Союзу Беларуси и России, затем с их участием была сформирована союзная Общественная палата, которая много сделала для формирования и действующих сейчас органов Союзного государства. Затем был длительный период, когда по разным причинам работа общественных институтов Союзного государства угасла, а в июле 2017 года ее возродили. Кстати, в нынешнем составе Общественной палаты, ввиду преемственности целей и идей, активно участвуют ряд членов этих организаций и даже их руководители – например, председатель общественного комитета Нина Борисовна Жукова и председатель центрального совета первой Союзной общественной палаты Петр Ильич Климук.





Задавали мы и такой вопрос:





- Вас называют учредителем и организатором.

- Льстят, нет там такого статуса. Но раз уж кто-то счел мою работу в Палате столь значимой, чтобы попытаться лить грязь именно на меня – отвечу на все вопросы «Белорусского партизана».

Стараюсь по мере сил. Дело сложное, трудоемкое, затратное, порой неблагодарное. Но, возможно, по чьему-то мнению, слишком активно работаем.





В общем, перестарался...