«Боинг» Лукашенко вернулся в Минск только спустя двое суток после переговоров в Сочи

В пятницу, 7 февраля, Лукашенко летал в Сочи - на переговоры с Путиным по нефти и газу, которые прошли на горнолыжном курорте под Красной Поляной,kp.by. В день переговоров самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлере - пришлось приземляться в Минеральных Водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходила в формате рабочего завтрака, в начале которого правители обсудили кашку, которой завтракали утром. А потом сыграли в хоккей.