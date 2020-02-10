Не надо завидовать! Кеосаян на НТВ вспомнил о встрече Лукашенко и Помпео





Например, о том, что американские производители готовы закрыть 100% потребностей Беларуси в энергоносителях — по конкурентным ценам.

Не успел Помпео улететь из Минска , как российские аналитики начали заявлять, что наладить такие поставки нефти невозможно. Теперь же пришла очередь юмористов. По мнению ведущего "пилорамы" Тиграна Кеосаяна, "конкурентные цены от США вычисляется по формуле: покупай или ракетой ***", а "для Беларуси конкурентная цена — это бесплатно".





Шутки в сюжете были, в основном, об американцах, которые не разбираются в географии, и о картошке. Показательно, что визиту Помпео в Украину Кеосаян не уделил времени вообще, визит в Беларусь обсуждал около двух минут, а последовавший за ним визит в Казахстан — всего чуть больше минуты.



