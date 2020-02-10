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Рекорд по скорости пассажирского Boeing: подробности

10.02.2020 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Boeing поставил рекорд скорости

Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану. Скорость Boeing относительно земли достигла 1327 километров в час.
Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, совершил перелет за рекордные для этого маршрута 4 часа 56 минут благодаря сильному попутному ветру. Об этом сообщает RFI.
Как следует из данных сайта Flightradar24, скорость самолета относительно земли достигла 1327 километров в час, что позволило рейсу сэкономить 1 час 20 минут и приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу раньше положенного.


При этом истинная скорость самолета относительно воздуха не превысила скорость звука (на высоте 11 километров она составляет около 1050 километров в час), которая является критической для пассажирских лайнеров, пишет korrespondent.net

Быстрее между этими городами пассажиров перевозил только сверхзвуковой Concorde, скорость которого достигала 2300 километров в час.
 
 
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