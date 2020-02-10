Обнаружен вирус, не несущий известных генов

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Открытые лишь в XXI веке гигантские вирусы достигают размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Они несут соответствующей длины ДНК, которая превышает 200 тысяч пар оснований и часто содержит «гены-сироты» (ORFan), не встречающиеся больше ни у одной группы организмов. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб, пишет Naked Science.



Частицы яравируса и клетка амебы. Фото: Abrahão & La Scola, IHU-Marseille, Microscopy Center UFMG

Паразитирует на них и новый вирус, обнаруженный учеными из Бразилии и Франции, довольно крупный, хотя великаном его не назовешь: размеры частиц составляют около 80 нанометров. Для сравнения, гигантские мимивирусы достигают 500 нанометров, пандоравирусы — 1000 нанометров. Зато геном его оказался уникальным.

Как и прочие вирусы этой группы, он представлен двухцепочечной ДНК. Его длина составляет 44 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента, сообщают Йонатос Абрахао (Jônatas Abrahão) из Федерального университета Минас-Жерайс и его коллеги, соавторы новой статьи , представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv.

Новый вирус получил название «яравирус» (Yaravirus) — в честь Яры, «матери вод» в мифологии южноамериканских племен тупи-гуарани. Самым удивительным свойством яравируса оказалось то, что 68 его генов (больше 90 процентов) не находят аналогов ни у одного известного организма. Его геном является «орфанным» практически целиком.

По данным ученых, лишь шесть рамок считывания во всей ДНК яравируса могут быть родственны известным генам гигантских вирусов. При этом три из них похожи на гены, белки-продукты которых остаются неизвестными. Наконец, в коде яравируса обнаруживаются шесть типов транспортных РНК, которые также не имеют других известных аналогов.