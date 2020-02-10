Почетный гражданин Быховского района Александр Позюмко сегодня отмечает свое 80-летие

Источник материала: Маяк Преднепровья

Почетный гражданин Быховского района, кандидат экономических наук, первый секретарь райкома КПБ в бытность существования СССР и председатель районного исполнительного комитета после его распада, когда Беларусь стала суверенным и независимым государством, Александр Романович Позюмко сегодня отмечает свое 80-летие.





Дерево узнают по плодам, а человека — по его делам, свидетельствует народная мудрость, и она очень точно характеризует жизненный путь юбиляра — личности, без преувеличения, неординарной и весьма крупного масштаба не только в нашем районе. А ведь судьба его никогда не баловала. Однако острый ум, целеустремленность, принципиальность, умение находить контакты с людьми, аргументированно отстаивать собственную точку зрения, продуманно решать большие дела стали залогом профессионального успеха этого человека, уверенно поднимавшегося вверх по служебно-должностной лестнице.

Телогрейка для отличника

Александру Романовичу даже теперь, спустя 75 лет после освобождения и Великой Победы советского народа над фашистской Германией, трудно представить, сколько сил, тяжелого труда довелось приложить маме, чтобы в одиночку воспитывать, кормить и одевать столько детей. Ведь первые послевоенные, хотя и мирные годы страна лежала в руинах. А без мужа женщине приходилось очень тяжело.

Мальчик, стремясь к знаниям, начал посещать занятия в начальной хуторской школе, затем за четыре километра по болотистой местности в семилетке, а вот аттестат зрелости получил в средней школе, расположенной в 10 километрах от родного хутора. За успехи в учебе ему однажды вручили новенькую телогрейку. И таким поощрением юноша очень гордился.

Первый заработок

Смышленый выпускник был на виду у местной исполнительной власти. Поэтому молодого человека пригласили заведовать избой-читальней. Саша поначалу стеснялся своей должности, ибо ему приходилось обращаться за помощью к своим недавним учителям по вопросам организации различных совместных мероприятий, праздников. Однако со временем он, как нередко говорят в подобных случаях, вошел в колею.

Никогда не забудет, как получил свою первую зарплату. Тогда ему на руки выдали 360 рублей. Большие по тем временам деньги он почти все ежемесячно отдавал маме и сестрам, чтобы они покупали себе новые вещи.

Служба в Германии

Уже через год молодого заведующего избой-читальней призвали на срочную службу в Советскую Армию. Определили в артиллерию. Ныне там, в Осиповичах, дислоцируется 51-я гвардейская артиллерийская дивизия. Потом, после прохождения курса молодого бойца, вместе со сверстниками отправили служить в Группу советских войск в Германии. На немецкой земле служил почти три года и завершил ее отличником боевой и политической подготовки в звании сержанта, но на офицерской должности в качестве начальника вычислительной команды артиллерийского полка.

Путь в науку

Александр Позюмко еще в армии всерьез намерился получить высшее образование. И когда служба подходила к концу, добился разрешения у командования поехать поступать в БСХА. Документы подал на экономический факультет. Затем успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен студентом первого курса ведущего аграрного вуза Беларуси.

Вчерашний младший командир учился прилежно. И стал единственным студентом на факультете, получая ежемесячно стипендию в размере 90 рублей. А потом, после блестящей защиты дипломного проекта, ему предложили остаться работать на кафедре экономики и организации сельскохозяйственного производства. Согласился не раздумывая. Научная работа содействовала поступлению в аспирантуру, ее успешному окончанию, написанию и защите кандидатской диссертации в Ленинградском сельскохозяйственном институте.

В небе с Машеровым

После взвешивания всех «за» и «против», молодой ученый решил, что его большим теоретическим знаниям не хватает практики. И начал работать главным экономистом в колхозе «Звезда». Позже избрали председателем колхоза «Правда» того же Горецкого района. Возглавляемое им хозяйство скоро вошло в число передовых по надоям молока, привесам крупного рогатого скота и по урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, льна.

В 1976 году на Выставке достижений народного хозяйства в Москве горецкий колхоз «Правда» наградили серебряной медалью за высокие показатели в производстве сельхозпродукции, а его руководителя — орденом «Знак Почета».

Александр Романович рассказал историю, когда его хозяйство посещал Герой Советского Союза и Герой Социалистического труда, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Миронович Машеров. Легендарный белорус прилетел на вертолете. После обстоятельной беседы пригласил его в винтокрылую машину, чтобы вместе посмотреть поля с высоты птичьего полета. Во время облета заметил, что на клеверном поле стоит скирда соломы. За такую оплошность хотел наказать, но передумал, когда увидел овес, который, по его выражению, «…как щетина стоит». Вот такая картина бывшему комиссару партизанской бригады очень понравилась.

Поручила партия

ЦК Компартии Белоруссии предложил кандидатуру успешного и молодого председателя колхоза на должность первого заместителя председателя Горецкого райисполкома — начальника райсельхозуправления. Александр Позюмко этот пост занимал с 1977 по 1979 годы. Потом руководил Мстиславским райисполкомом, а в 1983 году был избран первым секретарем Быховского райкома партии. За большие заслуги в социально-экономическом развитии нашего, самого крупного на Могилевщине района получил орден Трудового Красного Знамени. Уже после развала СССР — с 1991 по 1995 годы — трудился председателем Быховского райисполкома.

Александр Романович за двенадцать лет своей деятельности многое сделал для социально-экономического развития нашего региона. Быховщина при нем входила в число лидеров областного соревнования практически по всем показателям сельскохозяйственного производства.

Высота Героев

28 июня 1984 года, в день празднования освобождения Быховщины от немецко-фашистских захватчиков, первый секретарь райкома партии Позюмко открывал известный в стране мемориал воинской славы «Лудчицкая высота». На торжественный митинг тогда приехали дважды Герой Советского Союза генерал армии Иосиф Гусаковский и Герой Советского Союза Галактион Размадзе.

Генсек ЦК КПСС

Михаил Горбачев

В 1988 году Александра Позюмко, единственного из первых секретарей райкомов партии области, избрали делегатом 19-й партийной конференции, которая проходила в Москве, а в конце февраля 1991 года наш город посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Заседание актива всей Могилевской области тогда проходило в Доме офицеров нынешнего микрорайона Быхов -1. Перед первым и последним президентом СССР выступил с трибуны и тогдашний первый секретарь райкома Компартии Белорусии, председатель районного Совета народных депутатов Александр Позюмко.

«Ситуация в районе была трудная. Поэтому говорил правду, ничего не скрывая. Например, то, что в нашем Приднепровском крае, кроме ряда экономических и социальных проблем, возникла самая большая — последствия Чернобыльской беды. В те годы из района выехало более двух тысяч человек. В основном специалисты народного хозяйства. В результате сложилась острая нехватка кадров. Эта проблема касалась также других сфер жизнедеятельности», — задумчиво говорит собеседник.

Почетный гражданин района

Александр Романович избирался депутатом Верховного Совета БССР 12-го созыва, после 1995 года возглавлял районный узел почтовой связи, непродолжительное время трудился заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. А в 2005 году ушел на заслуженный отдых.

Этого человека можно смело назвать образцом высокого профессионализма, о чем красноречиво свидетельствует долгая трудовая жизнь. Во всех добрых начинаниях его поддерживали замечательная супруга Тамара Александровна, с которой вместе учились в Белорусской сельскохозяйственной академии, а также дочери Ирина и Светлана. Сегодня юбиляра радуют пятеро внуков и правнук.

За большой вклад в социально-экономическое развитие района 3 июля 2009 года ему присвоено звание «Почетный гражданин Быховского района».

Земляки вспоминают…

Анатолий Киреев,

бывший директор лесхоза:

— В начале 90-х годов прошлого столетия бушевали сильные пожары в лесах Ворониновского, Дунайковского и Тощицкого лесничеств. Тогда первый секретарь Быховского райкома КПБ Александр Позюмко очень сильно помог в ликвидации огненной стихии, привлекая местное население и военнослужащих 57-й МРАД, нужную технику.

Иван Матусевич,

бывший главный врач центральной районной больницы:

— Однажды мне позвонили на служебный телефон в стоматологическую поликлинику, которой одно время заведовал, с просьбой срочно явиться к первому секретарю райкома КПБ Александру Романовичу Позюмко. Поехал. Он принял сразу, предложив должность главного врача райбольницы. Признался честно, что пока не готов принять такой пост. Но после обстоятельной беседы он все же уговорил. А когда прощались, улыбаясь, сказал: «В этот кабинет человек приходит со своим мнением, а уходит с моим. В интересах общего дела».

Александр Романович активно помогал решать проблемы здравоохранения. По его инициативе в 1991 году начало функционировать реанимационное отделение, оснащенное на тот момент самым современным медицинским оборудованием. Построили 5-этажный лечебный корпус, начала работать аптека.

Более того, именно Александр Романович возродил хор медработников, который выступал потом не только у нас, но и в Болгарии, Германии.

Мой авторитетный, заслуженный собеседник работал и встречался со многими известными в стране людьми, в том числе с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, когда избирался депутатом одного созыва. Все, кто его знает, нашли бы немало хороших слов об этом целеустремленном руководителе. И многие еще их скажут, поздравляя его в замечательный, юбилейный день рождения.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.