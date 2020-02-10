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Ветер до 22 м/с и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси на 10 февраля. К середине дня на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В режиме ожидания находятся экстренные службы. Температура воздуха будет плюсовой, но дополнительный дискомфорт внесут осадки – мокрый снег, переходящий в дождь. В ближайшие двое суток также будет ветрено, причем преимущественно по юго-западу страны.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси на 10 февраля. К середине дня на большей части территории ожидается усиление...
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