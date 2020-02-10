ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск назвал худшую работу в своей жизни

10.02.2020 11:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Илон Маск назвал худшую работу в своей жизни

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью подкасту Third Row Tesla рассказал о худшей работе в своей жизни, которой оказалась место уборщика котельной на лесопилке в Ванкувере.

Выросший в ЮАР Маск с подросткового возраста хотел переехать в США, чтобы работать в высокотехнологичной индустрии. Однако сначала он оказался в Монреале, где сумел получить канадское гражданство в 17 лет через свою мать. Там он немного работал на пшеничной ферме, а затем отправился в Ванкувер, где устроился на лесопилку, сообщает Forbes.

В обязанности Маска входила чистка котла: нужно было доставать нагретый песок и мусор, затем другой рабочий убирал все лишнее из туннеля. Маск рассказал, что это было опасно, так как попасть к каждому котлу можно было только по узкому туннелю. Если проход был переполненным, что могло бы привести к проблемам в экстренной ситуации.

«Было бы очень трудно вытащить кого-нибудь. Это не кажется безопасным, потому что если туннель будет заблокирован, то его будет трудно расчистить за короткий промежуток времени», – пояснил Маск.

Миллиардер добавил, что тем, кто работал внутри и снаружи котла, нужно было менять положение каждые 15 минут, иначе они бы заработали переохлаждение.

На лесопилке он работал всего четыре дня, но зато получил оплату вдвое выше, чем ему предлагали на других работах.

Напомним, состояние Маска достигает 43 млрд долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью подкасту Third Row Tesla рассказал о худшей работе в своей жизни, которой оказалась место уборщика котельной на лесопилке в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белый альбом». Начало любви и конец The Beatles
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика