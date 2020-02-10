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В Быховском районе стартовала региональная инициатива «Креативные технологии»

10.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Фэшн, креатив, хенд-мейд и самозанятость. Сегодня между этими понятиями установлена прочная связь. Стартовала региональная инициатива под названием «Креативные технологии». Оригинальный проект, выигравший в Конкурсе «Региональные инициативы для развития микрорегионов. Креативные технологии», заработал на территориях сразу трех районов: Быховского, Чериковского и Кличевского.

В Быховском районе стартовала региональная инициатива «Креативные технологии»

Именно наш город стал местом встречи партнеров-представителей регионов. В мероприятии приняли участие начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова и местный помощник проекта по Быховскому району, директор Местного фонда развития территорий Быховского района Роман Мельников. В центре культуры, народного творчества и ремесел прошли презентация проекта с большими перспективами, обсуждение основных моментов его реализации.

Раскрыться творчески, воплотить в жизнь свои самые смелые и оригинальные идеи и даже зарабатывать на них – все эти возможности открываются теперь перед участниками инициативы. Ее заявитель, заместитель директора ГУК «Централизованная клубная система Быховского района» Анна Захарова подчеркивает: у «Креативных технологий» — огромный потенциал.

Сегодня массовым производством одежды никого не удивишь. Куда больший интерес вызывают вещи эксклюзивные, выполненные в единственном варианте. Приветствуется нынче и хенд-мейд. Хороший мастер придаст любой вещи оригинальность, а при знании ремесленных технологий – еще и самобытность. В этом и будет проявляться та самая «изюминка», которую так желает видеть современный потребитель

Найти свое «я», став непосредственными реализаторами инициативы, смогут все категории населения. Возможность для занятости получат молодежь и люди предпенсионного возраста, мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и даже люди с ограниченными возможностями. Это будет настоящее фэшн-сообщество.

Как же все заработает на практике? Анна Александровна рассказывает: в рамках обучающих курсов по швейному делу, вышиванию, ткачеству и предпринимательству население научится не только изготавливать собственные модные коллекции, но и сумеет организовать их продвижение и продажу. Местом для творчества станет специальная мастерская центра молодежного развития, которая откроется на базе центра народного творчества и ремесел.

Предполагается и занятость жителей соседних районов. В Чериковском регионе займутся изготовлением изысканных галантерейных изделий, «неповторимые» бижутерию и головные уборы «осилят» в Кличеве.

Созданные своими руками брендовые вещи обязательно найдут ценителей и покупателей на районных и областных мероприятиях, а также международных праздниках и ярмарках. Кстати, уже спроектирован обучающий курс «Основы фэшн-бизнеса» в сфере креативной экономики для всех трех районов-партнеров. Создавать плюс продавать – эти глаголы станут результатом деятельности тех, кто решил шить, ткать и вышивать с обязательной пометкой «оригинально».

У узнаваемых изделий есть все шансы стать брендом и прославить своих создателей далеко за пределами районов. Так что креативным планам только самого успешного будущего!

Справка «МП»:

Инициатива «Креативные технологии» реализуется в рамках проекта «Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Славгородским, Быховским, Кличевским, Краснопольским и Чериковским райисполкомами и Международным фондом развития сельских территорий.

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
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Фэшн, креатив, хенд-мейд и самозанятость. Сегодня между этими понятиями установлена прочная связь. Стартовала региональная инициатива под названием «Креативные...
 
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