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Зарегистрированы в январе: новости из загса

10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Смотрите, кто зарегистрирован за январь в Горках и районе.

 

Зарегистрированы в январе: новости из загса

Макар Азаренко. Фото Михаила Левцова

 

Ева Барковская

Евгений и Александр Маркевичи

Софья Чупракова

Богдан Калинин

Ульяна Питякова

Дарья Беззубенко

Тимофей Васильев

Петр Логаев

Алиса Тейнина

Дарья Воронина

Владислав Базылев

Марк Ковалев

Дарья Якимова

Денис Кухарев

Мелисса Валиева

Тимур Морский

Арина Трифанкова

Милана Фролова

Варвара Михалко

Александра Сербаева

Ульяна Карпицкая

Платон Неводничий

Никита Белягин

Александра Щербаченя

Антон Дулебенец

Ангелина Забобонина

 

По данным районного отдела ЗАГС


 
 
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  Смотрите, кто зарегистрирован за январь в Горках и районе.     Ева Барковская Евгений и Александр Маркевичи Софья Чупракова Богдан Калинин Ульяна Питякова Дарья...
 
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