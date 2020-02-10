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На этой неделе ГАИ будет усиленно контролировать пешеходные переходы

10.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На этой неделе ГАИ будет усиленно контролировать пешеходные переходы

С 10 по 14 февраля ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный переход», направленную на обеспечение безопасности самой незащищённой категории участников движения. Об этом SG сообщил старший инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

Созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов пешеходов.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к удвоенному вниманию за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях.

Анализ оперативной обстановки в сфере обеспечения дорожной безопасности на территории Минской области с начала 2020 года указывает на ряд проблемных вопросов, в частности – состояния пешеходного травматизма.

По-прежнему, основными причинами совершения таких происшествий являются как нарушения ПДД пешеходами, так и невыполнение требований Правил водителями в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешеходам.

За текущий год уже произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли, 29 – получили травмы. Причем 21 ДТП из из 39 произошло на пешеходных переходах, где 2 человека погибли и 19 получили травмы.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Отдел ГАИ Слуцкого РОВД призывает всех участников движения быть предельно внимательными и проявлять взаимное уважение на дорогах.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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С 10 по 14 февраля ГАИ Минской области проводит профилактическую акцию «Безопасный переход», направленную на обеспечение безопасности самой незащищённой категории...
 
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