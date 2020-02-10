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Ветер и мокрый снег – погода в Горках на неделе
10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На этой неделе нас снова ждет плюсовая температура. А еще сильный ветер и мокрый снег.
Завтра, 11 февраля, будет до 5 градусов тепла, дождь и порывистый ветер.
12 февраля обещают днем +2…4 ºС, дождь и мокрый снег.
В четверг, 13 февраля, опять будет около плюс пяти, мокрый снег и сильные порывы ветра.
Пятница, 14 февраля, принесет 0…+3ºС на термометре и все тот же мокрый снег.
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На этой неделе нас снова ждет плюсовая температура. А еще сильный ветер и мокрый снег. Завтра, 11 февраля, будет до 5 градусов тепла, дождь и порывистый ветер. 12...
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