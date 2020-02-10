Ветер и мокрый снег – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

На этой неделе нас снова ждет плюсовая температура. А еще сильный ветер и мокрый снег.





Завтра, 11 февраля, будет до 5 градусов тепла, дождь и порывистый ветер.

12 февраля обещают днем +2…4 ºС, дождь и мокрый снег.

В четверг, 13 февраля, опять будет около плюс пяти, мокрый снег и сильные порывы ветра.

Пятница, 14 февраля, принесет 0…+3ºС на термометре и все тот же мокрый снег.