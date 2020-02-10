В Польше Volkswagen «догнал» фургон: пострадали два белоруса

Источник материала: Tut.by

Два белоруса пострадали в аварии на трассе А2 в Польше. Об этом сообщает издание Dziennik Łódzki .



Фото: Osp KSRG Łyszkowice

Происшествие случилось 7 февраля, около 22.00, на 389-м километре трассы А2. По предварительной информации, 41-летний белорус ехал на VW в направлении Варшавы и врезался в попутный грузовик Renault, за рулем которого находился 34-летний гражданин Беларуси. От удара фургон влетел в отбойник.



Фото: Osp KSRG Łyszkowice

В результате ДТП 34-летний пассажир легковушки, также белорус, оказался заблокирован в салоне автомобиля. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В аварии пострадал и водитель фургона, ему оказывали помощь медики.