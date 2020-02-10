Удивили только «Паразиты». Кто и за что получил «Оскар-2020»

Источник материала: Аргументы и факты

Премия «Оскар» даже при самых очевидных кандидатах на победу обычно оставляет пространство для различных неожиданностей.

В этом году, правда, оно сузилось до двух номинаций — «лучший фильм» и «лучший режиссер», а в остальных основных категориях призы словно были расписаны заранее. Но и две площадки для борьбы — уже много. Правда, все понимали, что соперничать будут не все финалисты, а лишь двое — военный фильм Сэма Мендеса «1917» и «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. И на 92-й церемонии «Оскара», которая состоялась в Лос-Анджелесе в воскресенье вечером (ранним утром понедельника по московскому времени), «Паразиты» смогли всех удивить.

«Паразиты» начинают и выигрывают

В принципе, раньше «Паразиты» вряд ли смогли бы выйти за пределы четко очерченного круга номинации «лучший фильм на иностранном языке». Но с этого года номинацию переименовали («лучший иностранный фильм»), и у американских киноакадемиков оказались развязаны руки — чем они и воспользовались на полную катушку.

То есть отдали «Паразитам» и режиссерский приз, и приз за лучший фильм — так что впервые в истории «Оскара» главную награду получила картина, снятая не на английском языке.

«Паразиты» в прошедшем киносезоне были на слуху постоянно — больше обсуждали, наверное, только «Джокера» Тодда Филлипса. Любопытно, что между этими фильмами существует определенная связь: «Паразиты» выиграли Каннский кинофестиваль, а «Джокер» был триумфатором в Венеции. «Джокер», правда, в итоге обошел конкурента по числу номинаций — у него было одиннадцать, а у «Паразитов» — лишь шесть. Но получили они одинаковое количество наград — по две.

Свою «родную», «иностранную» номинацию «Паразиты» выиграли без труда. Потом Пон Чжун Хо с соавтором выиграли приз за лучший оригинальный сценарий. Под самый занавес церемонии южнокорейскому режиссеру пришлось еще раз подниматься на сцену — чтобы забрать режиссерскую награду. Он заметил, что это было неожиданно, и поблагодарил остальных финалистов, которых назвал своими учителями. Отметим, что Пон Чжун Хо обошел признанных мэтров — Мартина Скорсезе («Ирландец»), Тодда Филлипса, Сэма Мендеса и Квентина Тарантино («Однажды в... Голливуде»).

В общем, «Паразиты» взяли четыре приза из шести возможных — не самый хороший результат, но в данном случае — выдающийся.

Питт, Феникс и другие

«Оскары», полученные Брэдом Питтом (лучший актер второго плана за «Однажды... в Голливуде») и Хоакином Фениксом (лучший актер за «Джокера»), предсказывались давно, и, пожалуй, эти награды — дань справедливости.

У Питта «Оскар» есть, но продюсерский (за «12 лет рабства»). Он трижды номинировался на премию как актер (первый раз — за «12 обезьян» в 1996-м) и трижды уступал более удачливым соперникам. Теперь киноакадемия признала, что он не только хороший продюсер, но и отличный актер.

Аналогичная ситуация и с Фениксом: у него было три невыигранных номинации (первая — в 2001-м за «Гладиатора»), а «Джокер» в том виде, в котором он получился, — заслуга не только Тодда Филлипса, но и актера, сыгравшего главную роль. В общем, этот тот случай, когда непонятно, у кого заслуг больше. Отметим, что Американская киноакадемия в целом неохотно раздает награды кинокомиксам, но в данном случае от персонажей студии DC осталось так мало, что получился отдельный мир — в котором, впрочем, присутствует Брюс Уэйн.

У женщин-актрис тоже обошлось без неожиданностей: призы взяли Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарленд в байопике «Джуди» (категория «лучшая актриса») и Лора Дерн, исполнившая роль адвоката в «Брачной истории» Ноа Баумбаха («лучшая актриса второго плана»).

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

Reuters / Mario Anzuoni / Mario Anzuoni

За пределами основных номинаций

Военная драма Сэма Мендеса из десяти возможных призов получила лишь три. Фильм был награжден, разумеется, за операторскую работу — Роджер Дикинс был вне конкуренции. Кроме того, он забрал награды за лучшие визуальные эффекты — обойдя в этой категории такие блокбастеры как «Мстители: Финал» и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», а также весьма необычные работы — «Ирландца» Мартина Скорсезе и диснеевского «Короля Льва» Джона Фавро. Еще один приз «1917» принесла категория «лучший звук».

Из неожиданностей, пожалуй, можно выделить «Оскар», который получила исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоуттир, написавшая музыку к фильму «Джокер» — это вторая премия этого фильма на нынешней церемонии.

И, конечно, второй «Оскар» певца и композитора Элтона Джона (первый был в 1995-м за мультфильм «Король Лев») — и первый, полученный им вместе с его постоянным соавтором, поэтом Берни Топиным. Наградили их за композицию «(I’m Gonna) Love Me Again», которая прозвучала в музыкальном байопике самого Джона «Рокетмен».

Отметим также, что новозеландский режиссер и сценарист Тайка Вайтити всё-таки получил приз за лучший адаптированный сценарий — за фильм «Кролик Джоджо». В этой номинации тоже шла своего рода борьба, и «Кролик» обошел конкурентов буквально в последний момент.

Ну а лучшей полнометражной анимацией был признан фильм «История игрушек — 4» — как ожидается, заключительная часть франшизы, с которой в середине 90-х начала свою деятельность студия Pixar.