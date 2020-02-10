В Могилеве сгорел ВАЗ. Он почему-то лежал на заборе

Источник материала: Tut.by

В Могилеве рано утром 9 февраля горел автомобиль, сообщает МЧС. ВАЗ-2103 лежал на заборе в кювете. Причина пожара пока не известна.





Спасателей вызвали рано утром: сообщили, что в кювете на улице Краснозвездной лежит автомобиль и горит открытым пламенем.

Огонь полностью уничтожил машину. Почему произошел пожар и как автомобиль оказался в кювете на заборе из металлической сетки, устанавливают.