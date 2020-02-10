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В Могилеве сгорел ВАЗ. Он почему-то лежал на заборе
Источник материала: Tut.by
В Могилеве рано утром 9 февраля горел автомобиль,
Спасателей вызвали рано утром: сообщили, что в кювете на улице Краснозвездной лежит автомобиль и горит открытым пламенем.
Огонь полностью уничтожил машину. Почему произошел пожар и как автомобиль оказался в кювете на заборе из металлической сетки, устанавливают.
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Машина полыхала, когда приехали пожарные.
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