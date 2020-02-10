Анти-Мэри Поппинс. Почему звездные родители увольняли своих нянь

Источник материала: Аргументы и факты

На экраны скоро выйдет фильм ужасов «Яга. Кошмар тёмного леса». В центре сюжета — молодая семья, которая нанимает няню для их новорожденной дочери. И их жизнь превращается в ад.

К сожалению, превратить жизнь в кошмар няня может не на экране, а в реальной жизни. Как показывает практика, даже звездных мам и пап ни престижное агентство по подбору домашнего персонала, ни знакомства, ни их собственное известное имя не защитят от недобросовестных нянь.

Сотрясение и четыре шва

Телеведущий Оскар Кучера — многодетный отец. Но несмотря на ораву детей в доме, он теперь принципиально не нанимает нянь, так как боится подпускать их к своим чадам. Потому как однажды Оскар уже наступил на эти «грабли». Он нанял няню — хорошо выглядящую даму. Но женщина проработала у него всего два дня. А на третий няня уронила годовалого сына Кучеры с лестницы. Оказывается, няня гораздо больше думала не о своих воспитанниках, а о том, как она выглядит, поэтому работала с детьми не в домашней одежде, а в платье и на высоких каблуках. Именно из-за них она не удержалась на лестнице и уронила ребенка. У малыша впоследствии было диагностировано сотрясение мозга, а на лицо ребенка врачам пришлось наложить четыре шва. В то время как мама с папой находились в больнице с пострадавшим сыном, няня собрала свои вещи и скрылась. Правда, потом все-таки объявилась и заявила, что для маленьких детей сотрясение мозга — это нормальное дело. Кучера был в бешенстве от такой наглости, поэтому сразу написал заявление в полицию.



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Больше денег — меньше работы

Анфиса Чехова уволила одну из нянь за скрытность, жадность и отсутствие профессионализма. Телеведущая рассказывала, что няня постоянно требовала больше денег, но при этом хотела больше отдыхать. Не готовила, хотя сначала уверяла Анфису, что она еще и прекрасный повар. Также, как выяснила помощница телеведущей, ее няня в выходные искала подработку на стороне. Анфису возмутил этот факт, поскольку она хотела видеть дома рядом с ребенком отдохнувшую за выходные няню. Няня ребенком почти не занималась, все время болтала по телефону. Как-то Чехова приехала домой пораньше. Во дворе заметила, что сын катается на велосипеде, а няня смотрит в другую сторону и разговаривает по телефону. Анфиса сделала несколько кругов на машине, чтобы последить за развитием ситуации. Но ситуация никак не развивалась: мальчик катался один, а няня, не обращая на него внимания, продолжала свой телефонный разговор.

Дети раздражали

Известная теннисистка Анастасия Мыскина — мама двоих детей. Она, как и многие работающие мамы, не может обходиться без помощницы. Поэтому Анастасия обратилась в агентство по подбору персонала, откуда ей и прислали одну из нянь. После пребывания этой женщины с её ребенком сама Анастасия долго приходила в себя. Оказалось, что няню... раздражают дети. Она срывалась на крик на ребенка, который хотел то одного, то другого. А многочисленные детские вопросы вообще приводили няню в бешенство. В итоге няне быстро указали на дверь.

Инфекционка и санкционка

Актриса Галина Боб, звезда сериала «Деффчонки», вместе с сыном загремела в инфекционную больницу после того, как оставила своих детей с няней. После декрета актриса решила выйти на работу, нашла помощницу, но через некоторое время двое сыновей Галины стали говорить маме, что не хотят оставаться с няней. Тогда Галина поставила в доме скрытую камеру. Она увидела, что няня вообще не занимается детьми, они играют сами по себе, а няня сидит в телефоне.

А на следующий день одному из мальчиков стало плохо. С помощью тех же видеокамер выяснилось, что няня напоила ребенка просроченным кефиром. После пребывания в больнице Галина указала няне на дверь. Но прежде чем та уйдет, попросила показать сумки. Оказалось, что женщина собиралась унести с собой не только свои вещи, но и вещи хозяев дома: косметику, украшения, одежду, дорогие сыры и даже детские игрушки.



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Шантаж и вымогательство

Даже платящие баснословные гонорары няням голливудские звезды не застрахованы от недобросовестных работниц. У модели Синди Кроуфорд произошла настоящая криминальная история с няней. Эди Кайалар, работавшая няней у ее семилетней дочери Кайи, сделала множество фотографий девочки и выслала снимки родителям, требуя выплатить ей баснословную сумму. В противном случае женщина грозилась продать снимки ребенка прессе. Конечно, Синди Кроуфорд обратилась к полицию, которая быстро приструнила предприимчивую няню.

Избиение младенцев

Джерри Холливелл, одна из солисток «Spice Girls», наняла няню для своей дочери. Однажды Джерри вернулась домой и обнаружила дочку одну в кроватке. Ребенок заливался слезами. Когда Джерри внимательно осмотрела дочь, она обнаружила на ее теле красные пятна. Она тут же обратилась к врачам и в полицию. Оказалось, что ее няня давно была замечена за избиением младенцев, за что и была уволена прошлыми работодателями.