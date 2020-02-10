|
Она все-таки беременна? Собчак выложила фото с округлившимся животом
Источник материала: Tut.by
Собчак и Александр Гордон будут вести программу «Док-Ток» на Первом канале. Первую передачу зрители увидят 10 февраля. В связи с этим Ксения
Кроме того, в Сети пару дней назад появилось новое видео, где подписчики в очередной раз увидели немного округлившуюся Ксению Собчак и заподозрили, что она беременна. Известно, что видео было снято на вечере Расковаловых.
Отметим, слухи, что теледива беременна, появились сразу после церемонии бракосочетания. Многие именно с этим и связывали скорую свадьбу Собчак с Богомоловым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собчак и Александр Гордон будут вести программу «Док-Ток» на Первом канале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)