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Она все-таки беременна? Собчак выложила фото с округлившимся животом

10.02.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Собчак и Александр Гордон будут вести программу «Док-Ток» на Первом канале. Первую передачу зрители увидят 10 февраля. В связи с этим Ксения выложила в Instagram фотографию. И на ней заметен округлившийся живот.


Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Кроме того, в Сети пару дней назад появилось новое видео, где подписчики в очередной раз увидели немного округлившуюся Ксению Собчак и заподозрили, что она беременна. Известно, что видео было снято на вечере Расковаловых.

Отметим, слухи, что теледива беременна, появились сразу после церемонии бракосочетания. Многие именно с этим и связывали скорую свадьбу Собчак с Богомоловым.

 
 
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Собчак и Александр Гордон будут вести программу «Док-Ток» на Первом канале.
 
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