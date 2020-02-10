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Белорусские гастарбайтеры сокращают переводы из-за границы. Сколько денег они прислали в 2019 году
Источник материала: Tut.by
За 2019 год белорусы получили денежных переводов из-за границы на 316,8 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим годом эта сумма уменьшилась на 9,2 миллиона долларов. Это следует
Пик денежных переводов в Беларусь в 2019 году пришелся на четвертый квартал — 85,3 миллиона долларов. В первом квартале денежные переводы составили 74,9 миллиона, во втором — 75,9 миллиона, в третьем — 80,6 миллиона. Средняя сумма одного перевода в Беларусь в прошлом году равнялась 270,35 долларам (годом ранее — 287,67 долларам).
Объем денежных переводов в Беларусь снижается второй год подряд. Самая крупная сумма за последние семь лет пришлась на 2017 год — 373,7 миллиона долларов, а меньше всего переводов белорусы получили в 2015 году.
По
В статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.
К примеру, МВД России сообщает, что за 9 месяцев прошлого года в страну
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Пик денежных переводов пришелся на 2017 год.
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