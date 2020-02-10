Белорусские гастарбайтеры сокращают переводы из-за границы. Сколько денег они прислали в 2019 году

Источник материала: Tut.by

За 2019 год белорусы получили денежных переводов из-за границы на 316,8 миллиона долларов. По сравнению с предыдущим годом эта сумма уменьшилась на 9,2 миллиона долларов. Это следует из данных Нацбанка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этой статистике учитываются только денежные переводы, осуществленные через международные системы денежных переводов Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Money Gram, BLIZKO, Contact, Колибри, Faster, Ria Money Transfer.

Пик денежных переводов в Беларусь в 2019 году пришелся на четвертый квартал — 85,3 миллиона долларов. В первом квартале денежные переводы составили 74,9 миллиона, во втором — 75,9 миллиона, в третьем — 80,6 миллиона. Средняя сумма одного перевода в Беларусь в прошлом году равнялась 270,35 долларам (годом ранее — 287,67 долларам).

Объем денежных переводов в Беларусь снижается второй год подряд. Самая крупная сумма за последние семь лет пришлась на 2017 год — 373,7 миллиона долларов, а меньше всего переводов белорусы получили в 2015 году.

По данным белорусского МВД, в прошлом году на заработки за границу уехал 9061 человек. В этой статистике учитываются только те, кто уехал на работу с помощью компнаий, у которых есть лицензия на трудоустройство за границей. Чаще всего белорусы едут на заработки в Россию, Польшу, Литву, Чехию и Германию.

В статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

К примеру, МВД России сообщает, что за 9 месяцев прошлого года в страну приехало более 100 тысяч работников из Беларуси. А польские власти рассказали , что на начало этого года в Польше находилось 25,6 тысяч белорусов с видом на жительство.