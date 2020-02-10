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В столице в тестовом режиме заработал еще один сервис доставки еды

10.02.2020 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске заработал новый сервис доставки еды delivo.by. Пока он функционирует в тестовом режиме, в полную силу сервис должен запуститься с 1 марта. На данный момент к delivo подключилось около 50 заведений. Об этом TUT.BY сообщили создатели платформы.


Создатели сервиса заявляют, что их курьеры будут готовы привезти ваш заказ через 30 минут с момента готовности блюда в ресторане. На первой тестовой неделе заказы будут развозить около 40 курьеров, потом их станет больше.

На данный момент с помощью этой доставки минчане могут заказать еду из следующих заведений: Michel, Gruzin.by, Underdog, Cimes, Sushi House, Carl"sJR, Perfetto, Mai Thai, Cafe de Paris, Paul, Union Coffee, «Мука», Milano, Let It Be, GreenGo, «Ливан Хаус». Но, отмечают создатели delivo, это неполный список и переговоры с кафе и ресторанами продолжаются.

Доставка будет платной — 3 рубля, минимальная сумма заказа — 15 рублей. В будущем стоимость доставки хотят сделать бесплатной при определенной сумме заказа. Создатели площадки также отмечают, что выступают за осознанное потребление и хотят, чтобы клиенты пользовались своими столовыми приборами. Но при необходимости курьер привезет вам эко-набор «вилка-ложка-нож» из биоразлагаемых материалов.

Сделать заказ пока можно через Telegram сервиса, в 15.00 заработает сайт delivio.by (на данный момент доступна бета-версия). Пока зона доставки ограничена вторым транспортным кольцом.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске заработал новый сервис доставки еды delivo.by. Пока он функционирует в тестовом режиме, в полную силу сервис должен запуститься с 1 марта. На данный момент к delivo...
 
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